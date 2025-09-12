Digits DAO (DIGITS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Digits DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DIGITS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Digits DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Digits DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:08:34(UTC+8)

Digits DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Digits DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006625 prekybos kainą 2025 m.

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Digits DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006956 prekybos kainą 2026 m.

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DIGITS ateities kaina yra $ 0.007304 su 10.25% augimo norma.

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DIGITS ateities kaina yra $ 0.007669 su 15.76% augimo norma.

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DIGITS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008053, o augimo norma – 21.55%.

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DIGITS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008456, o augimo norma – 27.63%.

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Digits DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013774 prekybos kainą.

Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Digits DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.022436 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006625
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006956
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007304
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007669
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008053
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008456
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008878
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009322
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009789
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010278
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010792
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011332
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011898
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012493
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013118
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013774
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Digits DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.006625
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006626
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006631
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006652
    0.41%
Digits DAO (DIGITS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DIGITS kaina yra $0.006625. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Digits DAO (DIGITS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DIGITS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006626. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Digits DAO (DIGITS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DIGITS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006631. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Digits DAO (DIGITS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DIGITS kaina yra $0.006652. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Digits DAO kainų statistika

--
----

--

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

790.74M
790.74M 790.74M

--
----

--

Naujausia DIGITS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DIGITS turi 790.74M apyvartą ir $ 5.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Digits DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Digits DAO, dabartinė Digits DAO kaina yra 0.006625USD. Apyvartinė Digits DAO (DIGITS) pasiūla yra 790.74M DIGITS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,239,117.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.44%
    $ 0.000029
    $ 0.006684
    $ 0.006624
  • 30 dienų
    -0.89%
    $ -0.000059
    $ 0.006684
    $ 0.006624
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Digits DAO kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Digits DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.006684 ir žemiausia $0.006624. Kainos pokytis buvo 0.44%. Ši naujausia tendencija parodo DIGITS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Digits DAO įvyko -0.89%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000059 vertę. Tai rodo, kad DIGITS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Digits DAO (DIGITS) kainų prognozės modulis?

Digits DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DIGITS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Digits DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DIGITS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Digits DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DIGITS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DIGITS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Digits DAO potencialą.

Kodėl DIGITS kainų prognozė yra svarbi?

DIGITS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DIGITS dabar?
Pagal jūsų prognozes, DIGITS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DIGITS kainų prognozė?
Remiantis Digits DAO (DIGITS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DIGITS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DIGITS 2026 m.?
1 vieneto Digits DAO (DIGITS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DIGITS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DIGITS kaina 2027 m.?
Digits DAO (DIGITS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DIGITS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DIGITS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Digits DAO (DIGITS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DIGITS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Digits DAO (DIGITS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DIGITS 2030 m.?
1 vieneto Digits DAO (DIGITS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DIGITS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DIGITS kainų prognozė 2040 metams?
Digits DAO (DIGITS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DIGITS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:08:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.