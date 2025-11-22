Dialectic USD Vault (DUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dialectic USD Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dialectic USD Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dialectic USD Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:17:28(UTC+8)

Dialectic USD Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dialectic USD Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.005 prekybos kainą 2025 m.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dialectic USD Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0552 prekybos kainą 2026 m.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DUSD ateities kaina yra $ 1.1080 su 10.25% augimo norma.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DUSD ateities kaina yra $ 1.1634 su 15.76% augimo norma.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2215, o augimo norma – 21.55%.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2826, o augimo norma – 27.63%.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dialectic USD Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0893 prekybos kainą.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dialectic USD Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4032 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.005
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0552
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1080
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1634
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2215
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2826
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3467
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4141
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4848
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5590
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6370
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7188
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8048
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8950
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9898
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0893
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dialectic USD Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.005
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.0051
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0059
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.0091
    0.41%
Dialectic USD Vault (DUSD) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DUSD kaina yra $1.005. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0051. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0059. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dialectic USD Vault (DUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DUSD kaina yra $1.0091. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dialectic USD Vault kainų statistika

--
----

--

$ 55.67M
$ 55.67M$ 55.67M

55.39M
55.39M 55.39M

--
----

--

Naujausia DUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DUSD turi 55.39M apyvartą ir $ 55.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dialectic USD Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dialectic USD Vault, dabartinė Dialectic USD Vault kaina yra 1.005USD. Apyvartinė Dialectic USD Vault (DUSD) pasiūla yra 55.39M DUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $55,672,671.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.000549
    $ 1.005
    $ 1.005
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000348
    $ 1.0066
    $ 1.0036
  • 30 dienų
    0.15%
    $ 0.001522
    $ 1.0066
    $ 1.0036
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dialectic USD Vault kaina pasikeitė $0.000549, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dialectic USD Vault buvo prekiaujama aukščiausia $1.0066 ir žemiausia $1.0036. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo DUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dialectic USD Vault įvyko 0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001522 vertę. Tai rodo, kad DUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dialectic USD Vault (DUSD) kainų prognozės modulis?

Dialectic USD Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dialectic USD Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dialectic USD Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dialectic USD Vault potencialą.

Kodėl DUSD kainų prognozė yra svarbi?

DUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, DUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DUSD kainų prognozė?
Remiantis Dialectic USD Vault (DUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DUSD 2026 m.?
1 vieneto Dialectic USD Vault (DUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DUSD kaina 2027 m.?
Dialectic USD Vault (DUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dialectic USD Vault (DUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dialectic USD Vault (DUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DUSD 2030 m.?
1 vieneto Dialectic USD Vault (DUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DUSD kainų prognozė 2040 metams?
Dialectic USD Vault (DUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:17:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.