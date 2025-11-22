Dialectic ETH Vault (DETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dialectic ETH Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Dialectic ETH Vault kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:17:21(UTC+8)

Dialectic ETH Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dialectic ETH Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2,749.45 prekybos kainą 2025 m.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dialectic ETH Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2,886.9225 prekybos kainą 2026 m.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DETH ateities kaina yra $ 3,031.2686 su 10.25% augimo norma.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DETH ateities kaina yra $ 3,182.8320 su 15.76% augimo norma.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3,341.9736, o augimo norma – 21.55%.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3,509.0723, o augimo norma – 27.63%.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dialectic ETH Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5,715.9090 prekybos kainą.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dialectic ETH Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 9,310.6135 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2,749.45
    0.00%
  • 2026
    $ 2,886.9225
    5.00%
  • 2027
    $ 3,031.2686
    10.25%
  • 2028
    $ 3,182.8320
    15.76%
  • 2029
    $ 3,341.9736
    21.55%
  • 2030
    $ 3,509.0723
    27.63%
  • 2031
    $ 3,684.5259
    34.01%
  • 2032
    $ 3,868.7522
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 4,062.1898
    47.75%
  • 2034
    $ 4,265.2993
    55.13%
  • 2035
    $ 4,478.5643
    62.89%
  • 2036
    $ 4,702.4925
    71.03%
  • 2037
    $ 4,937.6171
    79.59%
  • 2038
    $ 5,184.4980
    88.56%
  • 2039
    $ 5,443.7229
    97.99%
  • 2040
    $ 5,715.9090
    107.89%
Trumpalaikės Dialectic ETH Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 2,749.45
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 2,749.8266
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 2,752.0864
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 2,760.7491
    0.41%
Dialectic ETH Vault (DETH) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DETH kaina yra $2,749.45. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2,749.8266. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2,752.0864. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dialectic ETH Vault (DETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DETH kaina yra $2,760.7491. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dialectic ETH Vault kainų statistika

$ 30.30M
$ 30.30M$ 30.30M

11.01K
11.01K 11.01K

Naujausia DETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DETH turi 11.01K apyvartą ir $ 30.30M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dialectic ETH Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dialectic ETH Vault, dabartinė Dialectic ETH Vault kaina yra 2,749.45USD. Apyvartinė Dialectic ETH Vault (DETH) pasiūla yra 11.01K DETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $30,301,982.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.08%
    $ -2.3626
    $ 2,809.02
    $ 2,691.38
  • 7 dienos
    -13.81%
    $ -379.9481
    $ 3,888.1732
    $ 2,692.3800
  • 30 dienų
    -28.54%
    $ -784.8445
    $ 3,888.1732
    $ 2,692.3800
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dialectic ETH Vault kaina pasikeitė $-2.3626, atspindinti -0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dialectic ETH Vault buvo prekiaujama aukščiausia $3,888.1732 ir žemiausia $2,692.3800. Kainos pokytis buvo -13.81%. Ši naujausia tendencija parodo DETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dialectic ETH Vault įvyko -28.54%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-784.8445 vertę. Tai rodo, kad DETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dialectic ETH Vault (DETH) kainų prognozės modulis?

Dialectic ETH Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dialectic ETH Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dialectic ETH Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dialectic ETH Vault potencialą.

Kodėl DETH kainų prognozė yra svarbi?

DETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, DETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DETH kainų prognozė?
Remiantis Dialectic ETH Vault (DETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DETH 2026 m.?
1 vieneto Dialectic ETH Vault (DETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DETH kaina 2027 m.?
Dialectic ETH Vault (DETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dialectic ETH Vault (DETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dialectic ETH Vault (DETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DETH 2030 m.?
1 vieneto Dialectic ETH Vault (DETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DETH kainų prognozė 2040 metams?
Dialectic ETH Vault (DETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DETH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:17:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.