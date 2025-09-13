Definder Network (DNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Definder Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Definder Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Definder Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:05:30(UTC+8)

Definder Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Definder Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031609 prekybos kainą 2025 m.

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Definder Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033189 prekybos kainą 2026 m.

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DNT ateities kaina yra $ 0.034849 su 10.25% augimo norma.

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DNT ateities kaina yra $ 0.036591 su 15.76% augimo norma.

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038421, o augimo norma – 21.55%.

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.040342, o augimo norma – 27.63%.

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Definder Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.065713 prekybos kainą.

Definder Network (DNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Definder Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.107039 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.031609
    0.00%
  • 2026
    $ 0.033189
    5.00%
  • 2027
    $ 0.034849
    10.25%
  • 2028
    $ 0.036591
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038421
    21.55%
  • 2030
    $ 0.040342
    27.63%
  • 2031
    $ 0.042359
    34.01%
  • 2032
    $ 0.044477
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.046701
    47.75%
  • 2034
    $ 0.049036
    55.13%
  • 2035
    $ 0.051488
    62.89%
  • 2036
    $ 0.054062
    71.03%
  • 2037
    $ 0.056765
    79.59%
  • 2038
    $ 0.059603
    88.56%
  • 2039
    $ 0.062584
    97.99%
  • 2040
    $ 0.065713
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Definder Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.031609
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.031613
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.031639
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.031739
    0.41%
Definder Network (DNT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DNT kaina yra $0.031609. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Definder Network (DNT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031613. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Definder Network (DNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.031639. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Definder Network (DNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DNT kaina yra $0.031739. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Definder Network kainų statistika

--
----

--

$ 161.34K
$ 161.34K$ 161.34K

5.10M
5.10M 5.10M

--
----

--

Naujausia DNT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DNT turi 5.10M apyvartą ir $ 161.34K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Definder Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Definder Network, dabartinė Definder Network kaina yra 0.031609USD. Apyvartinė Definder Network (DNT) pasiūla yra 5.10M DNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $161,344.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.55%
    $ 0.000171
    $ 0.032132
    $ 0.031148
  • 7 dienos
    11.26%
    $ 0.003558
    $ 0.043939
    $ 0.028082
  • 30 dienų
    -28.04%
    $ -0.008865
    $ 0.043939
    $ 0.028082
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Definder Network kaina pasikeitė $0.000171, atspindinti 0.55% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Definder Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.043939 ir žemiausia $0.028082. Kainos pokytis buvo 11.26%. Ši naujausia tendencija parodo DNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Definder Network įvyko -28.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008865 vertę. Tai rodo, kad DNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Definder Network (DNT) kainų prognozės modulis?

Definder Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Definder Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Definder Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Definder Network potencialą.

Kodėl DNT kainų prognozė yra svarbi?

DNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, DNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DNT kainų prognozė?
Remiantis Definder Network (DNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DNT 2026 m.?
1 vieneto Definder Network (DNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DNT kaina 2027 m.?
Definder Network (DNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Definder Network (DNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Definder Network (DNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DNT 2030 m.?
1 vieneto Definder Network (DNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DNT kainų prognozė 2040 metams?
Definder Network (DNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DNT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:05:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.