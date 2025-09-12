Dastra Network (DAN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dastra Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DAN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dastra Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dastra Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Dastra Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dastra Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007825 prekybos kainą 2025 m.

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dastra Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008217 prekybos kainą 2026 m.

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DAN ateities kaina yra $ 0.008628 su 10.25% augimo norma.

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DAN ateities kaina yra $ 0.009059 su 15.76% augimo norma.

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009512, o augimo norma – 21.55%.

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009988, o augimo norma – 27.63%.

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dastra Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016269 prekybos kainą.

Dastra Network (DAN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dastra Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.026501 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007825
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008217
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008628
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009059
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009512
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009988
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010487
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011011
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011562
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012140
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012747
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013385
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014054
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014757
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015494
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016269
    107.89%
Trumpalaikės Dastra Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.007825
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.007827
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007833
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.007858
    0.41%
Dastra Network (DAN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DAN kaina yra $0.007825. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dastra Network (DAN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DAN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007827. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dastra Network (DAN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DAN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007833. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dastra Network (DAN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DAN kaina yra $0.007858. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dastra Network kainų statistika

--
----

--

$ 986.41K
$ 986.41K$ 986.41K

126.04M
126.04M 126.04M

--
----

--

Naujausia DAN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DAN turi 126.04M apyvartą ir $ 986.41K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dastra Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dastra Network, dabartinė Dastra Network kaina yra 0.007825USD. Apyvartinė Dastra Network (DAN) pasiūla yra 126.04M DAN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $986,405.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.007825
    $ 0.007825
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.007825
    $ 0.007825
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 0.007825
    $ 0.007825
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dastra Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dastra Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.007825 ir žemiausia $0.007825. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo DAN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dastra Network įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad DAN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dastra Network (DAN) kainų prognozės modulis?

Dastra Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DAN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dastra Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DAN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dastra Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DAN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DAN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dastra Network potencialą.

Kodėl DAN kainų prognozė yra svarbi?

DAN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DAN dabar?
Pagal jūsų prognozes, DAN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DAN kainų prognozė?
Remiantis Dastra Network (DAN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DAN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DAN 2026 m.?
1 vieneto Dastra Network (DAN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DAN kaina 2027 m.?
Dastra Network (DAN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DAN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DAN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dastra Network (DAN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DAN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dastra Network (DAN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DAN 2030 m.?
1 vieneto Dastra Network (DAN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DAN kainų prognozė 2040 metams?
Dastra Network (DAN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DAN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.