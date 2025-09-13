CryptoBlades (SKILL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite CryptoBlades kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SKILL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte CryptoBlades kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

CryptoBlades kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:19:04(UTC+8)

CryptoBlades Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, CryptoBlades galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.091111 prekybos kainą 2025 m.

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, CryptoBlades galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.095666 prekybos kainą 2026 m.

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SKILL ateities kaina yra $ 0.100449 su 10.25% augimo norma.

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SKILL ateities kaina yra $ 0.105472 su 15.76% augimo norma.

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKILL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.110745, o augimo norma – 21.55%.

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKILL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.116283, o augimo norma – 27.63%.

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. CryptoBlades kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.189413 prekybos kainą.

CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. CryptoBlades kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.308534 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.091111
    0.00%
  • 2026
    $ 0.095666
    5.00%
  • 2027
    $ 0.100449
    10.25%
  • 2028
    $ 0.105472
    15.76%
  • 2029
    $ 0.110745
    21.55%
  • 2030
    $ 0.116283
    27.63%
  • 2031
    $ 0.122097
    34.01%
  • 2032
    $ 0.128202
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.134612
    47.75%
  • 2034
    $ 0.141343
    55.13%
  • 2035
    $ 0.148410
    62.89%
  • 2036
    $ 0.155830
    71.03%
  • 2037
    $ 0.163622
    79.59%
  • 2038
    $ 0.171803
    88.56%
  • 2039
    $ 0.180393
    97.99%
  • 2040
    $ 0.189413
    107.89%
Trumpalaikės CryptoBlades kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.091111
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.091123
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.091198
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.091485
    0.41%
CryptoBlades (SKILL) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SKILL kaina yra $0.091111. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

CryptoBlades (SKILL) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SKILL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.091123. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

CryptoBlades (SKILL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SKILL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.091198. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

CryptoBlades (SKILL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SKILL kaina yra $0.091485. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė CryptoBlades kainų statistika

$ 91.11K
$ 91.11K$ 91.11K

1.00M
1.00M 1.00M

Naujausia SKILL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SKILL turi 1.00M apyvartą ir $ 91.11K bendrą rinkos kapitalizaciją.

CryptoBlades istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje CryptoBlades, dabartinė CryptoBlades kaina yra 0.091111USD. Apyvartinė CryptoBlades (SKILL) pasiūla yra 1.00M SKILL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $91,111.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.09%
    $ 0.001865
    $ 0.091241
    $ 0.088958
  • 7 dienos
    9.09%
    $ 0.008280
    $ 0.091240
    $ 0.080948
  • 30 dienų
    12.76%
    $ 0.011624
    $ 0.091240
    $ 0.080948
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas CryptoBlades kaina pasikeitė $0.001865, atspindinti 2.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas CryptoBlades buvo prekiaujama aukščiausia $0.091240 ir žemiausia $0.080948. Kainos pokytis buvo 9.09%. Ši naujausia tendencija parodo SKILL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį CryptoBlades įvyko 12.76%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.011624 vertę. Tai rodo, kad SKILL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia CryptoBlades (SKILL) kainų prognozės modulis?

CryptoBlades Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SKILL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius CryptoBlades ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SKILL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti CryptoBlades kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SKILL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SKILL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą CryptoBlades potencialą.

Kodėl SKILL kainų prognozė yra svarbi?

SKILL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SKILL dabar?
Pagal jūsų prognozes, SKILL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SKILL kainų prognozė?
Remiantis CryptoBlades (SKILL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SKILL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SKILL 2026 m.?
1 vieneto CryptoBlades (SKILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SKILL kaina 2027 m.?
CryptoBlades (SKILL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SKILL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SKILL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CryptoBlades (SKILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SKILL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CryptoBlades (SKILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SKILL 2030 m.?
1 vieneto CryptoBlades (SKILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SKILL kainų prognozė 2040 metams?
CryptoBlades (SKILL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SKILL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.