Cloak Network (CLOAK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cloak Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CLOAK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cloak Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cloak Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:32:18(UTC+8)

Cloak Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cloak Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003589 prekybos kainą 2025 m.

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cloak Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003768 prekybos kainą 2026 m.

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CLOAK ateities kaina yra $ 0.003957 su 10.25% augimo norma.

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CLOAK ateities kaina yra $ 0.004155 su 15.76% augimo norma.

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLOAK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004362, o augimo norma – 21.55%.

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLOAK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004581, o augimo norma – 27.63%.

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cloak Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007462 prekybos kainą.

Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cloak Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012154 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003589
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003768
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003957
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004155
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004362
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004581
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004810
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005050
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005303
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005568
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005846
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006139
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006446
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006768
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007106
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007462
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cloak Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003589
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003589
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003592
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003604
    0.41%
Cloak Network (CLOAK) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma CLOAK kaina yra $0.003589. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cloak Network (CLOAK) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė CLOAK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003589. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cloak Network (CLOAK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CLOAK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003592. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cloak Network (CLOAK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CLOAK kaina yra $0.003604. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cloak Network kainų statistika

--
----

--

$ 357.26K
$ 357.26K$ 357.26K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia CLOAK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CLOAK turi 100.00M apyvartą ir $ 357.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Cloak Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cloak Network, dabartinė Cloak Network kaina yra 0.003589USD. Apyvartinė Cloak Network (CLOAK) pasiūla yra 100.00M CLOAK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $357,256.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.30%
    $ 0
    $ 0.003753
    $ 0.003539
  • 7 dienos
    -0.77%
    $ -0.000027
    $ 0.006365
    $ 0.003262
  • 30 dienų
    -43.01%
    $ -0.001544
    $ 0.006365
    $ 0.003262
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cloak Network kaina pasikeitė $0, atspindinti -2.30% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cloak Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.006365 ir žemiausia $0.003262. Kainos pokytis buvo -0.77%. Ši naujausia tendencija parodo CLOAK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cloak Network įvyko -43.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001544 vertę. Tai rodo, kad CLOAK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Cloak Network (CLOAK) kainų prognozės modulis?

Cloak Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CLOAK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cloak Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CLOAK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cloak Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CLOAK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CLOAK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cloak Network potencialą.

Kodėl CLOAK kainų prognozė yra svarbi?

CLOAK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CLOAK dabar?
Pagal jūsų prognozes, CLOAK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CLOAK kainų prognozė?
Remiantis Cloak Network (CLOAK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CLOAK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CLOAK 2026 m.?
1 vieneto Cloak Network (CLOAK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLOAK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CLOAK kaina 2027 m.?
Cloak Network (CLOAK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CLOAK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CLOAK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cloak Network (CLOAK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CLOAK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cloak Network (CLOAK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CLOAK 2030 m.?
1 vieneto Cloak Network (CLOAK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLOAK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CLOAK kainų prognozė 2040 metams?
Cloak Network (CLOAK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CLOAK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:32:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.