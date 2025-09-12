Circuits of Value (COVAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Circuits of Value kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek COVAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Circuits of Value kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Circuits of Value kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:15:23(UTC+8)

Circuits of Value Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Circuits of Value galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000743 prekybos kainą 2025 m.

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Circuits of Value galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000781 prekybos kainą 2026 m.

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. COVAL ateities kaina yra $ 0.000820 su 10.25% augimo norma.

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. COVAL ateities kaina yra $ 0.000861 su 15.76% augimo norma.

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COVAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000904, o augimo norma – 21.55%.

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COVAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000949, o augimo norma – 27.63%.

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Circuits of Value kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001546 prekybos kainą.

Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Circuits of Value kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002518 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000743
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000781
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000820
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000861
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000904
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000949
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000996
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001046
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001098
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001153
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001211
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001272
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001335
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001402
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001472
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001546
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Circuits of Value kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000743
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000743
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000744
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000746
    0.41%
Circuits of Value (COVAL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma COVAL kaina yra $0.000743. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Circuits of Value (COVAL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė COVAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000743. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Circuits of Value (COVAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė COVAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000744. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Circuits of Value (COVAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma COVAL kaina yra $0.000746. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Circuits of Value kainų statistika

--
----

--

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

1.78B
1.78B 1.78B

--
----

--

Naujausia COVAL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, COVAL turi 1.78B apyvartą ir $ 1.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Circuits of Value istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Circuits of Value, dabartinė Circuits of Value kaina yra 0.000743USD. Apyvartinė Circuits of Value (COVAL) pasiūla yra 1.78B COVAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,327,573.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -11.15%
    $ 0
    $ 0.000864
    $ 0.000738
  • 7 dienos
    -9.88%
    $ -0.000073
    $ 0.000863
    $ 0.000738
  • 30 dienų
    -14.40%
    $ -0.000107
    $ 0.000863
    $ 0.000738
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Circuits of Value kaina pasikeitė $0, atspindinti -11.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Circuits of Value buvo prekiaujama aukščiausia $0.000863 ir žemiausia $0.000738. Kainos pokytis buvo -9.88%. Ši naujausia tendencija parodo COVAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Circuits of Value įvyko -14.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000107 vertę. Tai rodo, kad COVAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Circuits of Value (COVAL) kainų prognozės modulis?

Circuits of Value Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas COVAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Circuits of Value ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą COVAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Circuits of Value kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja COVAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina COVAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Circuits of Value potencialą.

Kodėl COVAL kainų prognozė yra svarbi?

COVAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į COVAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, COVAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio COVAL kainų prognozė?
Remiantis Circuits of Value (COVAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama COVAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 COVAL 2026 m.?
1 vieneto Circuits of Value (COVAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COVAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama COVAL kaina 2027 m.?
Circuits of Value (COVAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 COVAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė COVAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Circuits of Value (COVAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė COVAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Circuits of Value (COVAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 COVAL 2030 m.?
1 vieneto Circuits of Value (COVAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COVAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia COVAL kainų prognozė 2040 metams?
Circuits of Value (COVAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 COVAL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:15:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.