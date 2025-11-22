c8ntinuum (CTM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite c8ntinuum kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CTM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte c8ntinuum kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

c8ntinuum kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:16:11(UTC+8)

c8ntinuum Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, c8ntinuum galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.036476 prekybos kainą 2025 m.

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, c8ntinuum galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.038300 prekybos kainą 2026 m.

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CTM ateities kaina yra $ 0.040215 su 10.25% augimo norma.

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CTM ateities kaina yra $ 0.042225 su 15.76% augimo norma.

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CTM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.044337, o augimo norma – 21.55%.

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CTM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.046553, o augimo norma – 27.63%.

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. c8ntinuum kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.075831 prekybos kainą.

c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. c8ntinuum kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.123521 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.036476
    0.00%
  • 2026
    $ 0.038300
    5.00%
  • 2027
    $ 0.040215
    10.25%
  • 2028
    $ 0.042225
    15.76%
  • 2029
    $ 0.044337
    21.55%
  • 2030
    $ 0.046553
    27.63%
  • 2031
    $ 0.048881
    34.01%
  • 2032
    $ 0.051325
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.053891
    47.75%
  • 2034
    $ 0.056586
    55.13%
  • 2035
    $ 0.059415
    62.89%
  • 2036
    $ 0.062386
    71.03%
  • 2037
    $ 0.065506
    79.59%
  • 2038
    $ 0.068781
    88.56%
  • 2039
    $ 0.072220
    97.99%
  • 2040
    $ 0.075831
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės c8ntinuum kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.036476
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.036481
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.036511
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.036626
    0.41%
c8ntinuum (CTM) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma CTM kaina yra $0.036476. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

c8ntinuum (CTM) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė CTM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.036481. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

c8ntinuum (CTM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CTM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.036511. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

c8ntinuum (CTM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CTM kaina yra $0.036626. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė c8ntinuum kainų statistika

--

$ 30.09M
$ 30.09M$ 30.09M

824.93M
824.93M 824.93M

Naujausia CTM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CTM turi 824.93M apyvartą ir $ 30.09M bendrą rinkos kapitalizaciją.

c8ntinuum istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje c8ntinuum, dabartinė c8ntinuum kaina yra 0.036476USD. Apyvartinė c8ntinuum (CTM) pasiūla yra 824.93M CTM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $30,090,590.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.32%
    $ 0.000115
    $ 0.037064
    $ 0.035561
  • 7 dienos
    -0.54%
    $ -0.000200
    $ 0.048113
    $ 0.035353
  • 30 dienų
    -22.90%
    $ -0.008354
    $ 0.048113
    $ 0.035353
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas c8ntinuum kaina pasikeitė $0.000115, atspindinti 0.32% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas c8ntinuum buvo prekiaujama aukščiausia $0.048113 ir žemiausia $0.035353. Kainos pokytis buvo -0.54%. Ši naujausia tendencija parodo CTM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį c8ntinuum įvyko -22.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008354 vertę. Tai rodo, kad CTM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia c8ntinuum (CTM) kainų prognozės modulis?

c8ntinuum Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CTM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius c8ntinuum ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CTM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti c8ntinuum kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CTM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CTM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą c8ntinuum potencialą.

Kodėl CTM kainų prognozė yra svarbi?

CTM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CTM dabar?
Pagal jūsų prognozes, CTM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CTM kainų prognozė?
Remiantis c8ntinuum (CTM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CTM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CTM 2026 m.?
1 vieneto c8ntinuum (CTM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CTM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CTM kaina 2027 m.?
c8ntinuum (CTM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CTM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CTM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, c8ntinuum (CTM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CTM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, c8ntinuum (CTM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CTM 2030 m.?
1 vieneto c8ntinuum (CTM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CTM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CTM kainų prognozė 2040 metams?
c8ntinuum (CTM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CTM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:16:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.