Bread (BREAD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Bread kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BREAD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Bread kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Bread kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:01:13(UTC+8)

Bread Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Bread galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.64 prekybos kainą 2025 m.

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Bread galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.7720 prekybos kainą 2026 m.

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BREAD ateities kaina yra $ 2.9106 su 10.25% augimo norma.

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BREAD ateities kaina yra $ 3.0561 su 15.76% augimo norma.

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BREAD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.2089, o augimo norma – 21.55%.

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BREAD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.3693, o augimo norma – 27.63%.

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Bread kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5.4883 prekybos kainą.

Bread (BREAD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Bread kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 8.9399 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.64
    0.00%
  • 2026
    $ 2.7720
    5.00%
  • 2027
    $ 2.9106
    10.25%
  • 2028
    $ 3.0561
    15.76%
  • 2029
    $ 3.2089
    21.55%
  • 2030
    $ 3.3693
    27.63%
  • 2031
    $ 3.5378
    34.01%
  • 2032
    $ 3.7147
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.9004
    47.75%
  • 2034
    $ 4.0955
    55.13%
  • 2035
    $ 4.3002
    62.89%
  • 2036
    $ 4.5152
    71.03%
  • 2037
    $ 4.7410
    79.59%
  • 2038
    $ 4.9781
    88.56%
  • 2039
    $ 5.2270
    97.99%
  • 2040
    $ 5.4883
    107.89%
Trumpalaikės Bread kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.64
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.6403
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.6425
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.6508
    0.41%
Bread (BREAD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BREAD kaina yra $2.64. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Bread (BREAD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BREAD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.6403. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Bread (BREAD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BREAD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.6425. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Bread (BREAD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BREAD kaina yra $2.6508. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Bread kainų statistika

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

1.17M
1.17M 1.17M

Naujausia BREAD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BREAD turi 1.17M apyvartą ir $ 3.08M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Bread istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Bread, dabartinė Bread kaina yra 2.64USD. Apyvartinė Bread (BREAD) pasiūla yra 1.17M BREAD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,083,703.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.50%
    $ -0.040392
    $ 2.7
    $ 2.59
  • 7 dienos
    -0.84%
    $ -0.022252
    $ 2.7743
    $ 2.2934
  • 30 dienų
    15.08%
    $ 0.398233
    $ 2.7743
    $ 2.2934
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Bread kaina pasikeitė $-0.040392, atspindinti -1.50% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Bread buvo prekiaujama aukščiausia $2.7743 ir žemiausia $2.2934. Kainos pokytis buvo -0.84%. Ši naujausia tendencija parodo BREAD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Bread įvyko 15.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.398233 vertę. Tai rodo, kad BREAD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Bread (BREAD) kainų prognozės modulis?

Bread Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BREAD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Bread ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BREAD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Bread kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BREAD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BREAD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Bread potencialą.

Kodėl BREAD kainų prognozė yra svarbi?

BREAD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BREAD dabar?
Pagal jūsų prognozes, BREAD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BREAD kainų prognozė?
Remiantis Bread (BREAD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BREAD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BREAD 2026 m.?
1 vieneto Bread (BREAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BREAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BREAD kaina 2027 m.?
Bread (BREAD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BREAD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BREAD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bread (BREAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BREAD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bread (BREAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BREAD 2030 m.?
1 vieneto Bread (BREAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BREAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BREAD kainų prognozė 2040 metams?
Bread (BREAD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BREAD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.