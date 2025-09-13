Based Beast Coin (BEAST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Based Beast Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BEAST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Based Beast Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Based Beast Coin kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:06:57(UTC+8)

Based Beast Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Based Beast Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.015377 prekybos kainą 2025 m.

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Based Beast Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016146 prekybos kainą 2026 m.

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BEAST ateities kaina yra $ 0.016953 su 10.25% augimo norma.

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BEAST ateities kaina yra $ 0.017801 su 15.76% augimo norma.

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BEAST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.018691, o augimo norma – 21.55%.

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BEAST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.019625, o augimo norma – 27.63%.

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Based Beast Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.031968 prekybos kainą.

Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Based Beast Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.052073 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.015377
    0.00%
  • 2026
    $ 0.016146
    5.00%
  • 2027
    $ 0.016953
    10.25%
  • 2028
    $ 0.017801
    15.76%
  • 2029
    $ 0.018691
    21.55%
  • 2030
    $ 0.019625
    27.63%
  • 2031
    $ 0.020607
    34.01%
  • 2032
    $ 0.021637
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.022719
    47.75%
  • 2034
    $ 0.023855
    55.13%
  • 2035
    $ 0.025048
    62.89%
  • 2036
    $ 0.026300
    71.03%
  • 2037
    $ 0.027615
    79.59%
  • 2038
    $ 0.028996
    88.56%
  • 2039
    $ 0.030446
    97.99%
  • 2040
    $ 0.031968
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Based Beast Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.015377
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.015379
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.015392
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.015440
    0.41%
Based Beast Coin (BEAST) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma BEAST kaina yra $0.015377. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Based Beast Coin (BEAST) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė BEAST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.015379. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Based Beast Coin (BEAST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BEAST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.015392. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Based Beast Coin (BEAST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BEAST kaina yra $0.015440. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Based Beast Coin kainų statistika

$ 153.72K
$ 153.72K$ 153.72K

10.00M
10.00M 10.00M

Naujausia BEAST kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BEAST turi 10.00M apyvartą ir $ 153.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Based Beast Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Based Beast Coin, dabartinė Based Beast Coin kaina yra 0.015377USD. Apyvartinė Based Beast Coin (BEAST) pasiūla yra 10.00M BEAST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $153,715.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.75%
    $ 0.000697
    $ 0.015371
    $ 0.014653
  • 7 dienos
    -1.95%
    $ -0.000300
    $ 0.018203
    $ 0.014126
  • 30 dienų
    -15.22%
    $ -0.002341
    $ 0.018203
    $ 0.014126
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Based Beast Coin kaina pasikeitė $0.000697, atspindinti 4.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Based Beast Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.018203 ir žemiausia $0.014126. Kainos pokytis buvo -1.95%. Ši naujausia tendencija parodo BEAST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Based Beast Coin įvyko -15.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002341 vertę. Tai rodo, kad BEAST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Based Beast Coin (BEAST) kainų prognozės modulis?

Based Beast Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BEAST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Based Beast Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BEAST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Based Beast Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BEAST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BEAST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Based Beast Coin potencialą.

Kodėl BEAST kainų prognozė yra svarbi?

BEAST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BEAST dabar?
Pagal jūsų prognozes, BEAST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BEAST kainų prognozė?
Remiantis Based Beast Coin (BEAST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BEAST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BEAST 2026 m.?
1 vieneto Based Beast Coin (BEAST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BEAST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BEAST kaina 2027 m.?
Based Beast Coin (BEAST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BEAST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BEAST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Based Beast Coin (BEAST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BEAST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Based Beast Coin (BEAST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BEAST 2030 m.?
1 vieneto Based Beast Coin (BEAST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BEAST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BEAST kainų prognozė 2040 metams?
Based Beast Coin (BEAST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BEAST kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.