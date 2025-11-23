Base Velocimeter (BVM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Base Velocimeter kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BVM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Base Velocimeter kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Base Velocimeter kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Base Velocimeter Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Base Velocimeter galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001792 prekybos kainą 2025 m.

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Base Velocimeter galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001882 prekybos kainą 2026 m.

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BVM ateities kaina yra $ 0.001976 su 10.25% augimo norma.

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BVM ateities kaina yra $ 0.002075 su 15.76% augimo norma.

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BVM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002179, o augimo norma – 21.55%.

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BVM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002288, o augimo norma – 27.63%.

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Base Velocimeter kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003727 prekybos kainą.

Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Base Velocimeter kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006071 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001792
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001882
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001976
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002075
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002179
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002288
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002402
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002522
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002648
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002781
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002920
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003066
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003219
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003380
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003549
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003727
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Base Velocimeter kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001792
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001793
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001794
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001800
    0.41%
Base Velocimeter (BVM) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma BVM kaina yra $0.001792. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Base Velocimeter (BVM) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė BVM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001793. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Base Velocimeter (BVM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BVM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001794. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Base Velocimeter (BVM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BVM kaina yra $0.001800. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Base Velocimeter kainų statistika

--
----

--

$ 10.61K
$ 10.61K$ 10.61K

5.92M
5.92M 5.92M

--
----

--

Naujausia BVM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BVM turi 5.92M apyvartą ir $ 10.61K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Base Velocimeter istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Base Velocimeter, dabartinė Base Velocimeter kaina yra 0.001792USD. Apyvartinė Base Velocimeter (BVM) pasiūla yra 5.92M BVM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,609.11.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ 0
    $ 0.001821
    $ 0.001769
  • 7 dienos
    -16.24%
    $ -0.000291
    $ 0.003087
    $ 0.001762
  • 30 dienų
    -41.94%
    $ -0.000751
    $ 0.003087
    $ 0.001762
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Base Velocimeter kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Base Velocimeter buvo prekiaujama aukščiausia $0.003087 ir žemiausia $0.001762. Kainos pokytis buvo -16.24%. Ši naujausia tendencija parodo BVM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Base Velocimeter įvyko -41.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000751 vertę. Tai rodo, kad BVM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Base Velocimeter (BVM) kainų prognozės modulis?

Base Velocimeter Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BVM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Base Velocimeter ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BVM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Base Velocimeter kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BVM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BVM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Base Velocimeter potencialą.

Kodėl BVM kainų prognozė yra svarbi?

BVM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BVM dabar?
Pagal jūsų prognozes, BVM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BVM kainų prognozė?
Remiantis Base Velocimeter (BVM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BVM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BVM 2026 m.?
1 vieneto Base Velocimeter (BVM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BVM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BVM kaina 2027 m.?
Base Velocimeter (BVM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BVM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BVM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Base Velocimeter (BVM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BVM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Base Velocimeter (BVM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BVM 2030 m.?
1 vieneto Base Velocimeter (BVM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BVM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BVM kainų prognozė 2040 metams?
Base Velocimeter (BVM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BVM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.