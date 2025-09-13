Away From Keyboard (AFK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Away From Keyboard kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AFK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Away From Keyboard kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Away From Keyboard kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:04:51(UTC+8)

Away From Keyboard Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Away From Keyboard galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000369 prekybos kainą 2025 m.

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Away From Keyboard galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000388 prekybos kainą 2026 m.

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AFK ateities kaina yra $ 0.000407 su 10.25% augimo norma.

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AFK ateities kaina yra $ 0.000427 su 15.76% augimo norma.

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AFK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000449, o augimo norma – 21.55%.

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AFK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000471, o augimo norma – 27.63%.

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Away From Keyboard kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000768 prekybos kainą.

Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Away From Keyboard kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001251 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000369
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000388
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000407
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000427
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000449
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000471
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000495
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000520
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000546
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000573
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000602
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000632
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000663
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000697
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000731
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000768
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Away From Keyboard kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000369
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000369
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000370
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000371
    0.41%
Away From Keyboard (AFK) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma AFK kaina yra $0.000369. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Away From Keyboard (AFK) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė AFK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000369. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Away From Keyboard (AFK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AFK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000370. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Away From Keyboard (AFK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AFK kaina yra $0.000371. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Away From Keyboard kainų statistika

--
----

--

$ 273.70K
$ 273.70K$ 273.70K

741.88M
741.88M 741.88M

--
----

--

Naujausia AFK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AFK turi 741.88M apyvartą ir $ 273.70K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Away From Keyboard istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Away From Keyboard, dabartinė Away From Keyboard kaina yra 0.000369USD. Apyvartinė Away From Keyboard (AFK) pasiūla yra 741.88M AFK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $273,702.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    17.03%
    $ 0
    $ 0.000368
    $ 0.000313
  • 7 dienos
    84.81%
    $ 0.000313
    $ 0.000369
    $ 0.000200
  • 30 dienų
    84.83%
    $ 0.000313
    $ 0.000369
    $ 0.000200
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Away From Keyboard kaina pasikeitė $0, atspindinti 17.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Away From Keyboard buvo prekiaujama aukščiausia $0.000369 ir žemiausia $0.000200. Kainos pokytis buvo 84.81%. Ši naujausia tendencija parodo AFK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Away From Keyboard įvyko 84.83%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000313 vertę. Tai rodo, kad AFK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Away From Keyboard (AFK) kainų prognozės modulis?

Away From Keyboard Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AFK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Away From Keyboard ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AFK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Away From Keyboard kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AFK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AFK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Away From Keyboard potencialą.

Kodėl AFK kainų prognozė yra svarbi?

AFK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AFK dabar?
Pagal jūsų prognozes, AFK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AFK kainų prognozė?
Remiantis Away From Keyboard (AFK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AFK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AFK 2026 m.?
1 vieneto Away From Keyboard (AFK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AFK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AFK kaina 2027 m.?
Away From Keyboard (AFK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AFK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AFK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Away From Keyboard (AFK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AFK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Away From Keyboard (AFK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AFK 2030 m.?
1 vieneto Away From Keyboard (AFK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AFK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AFK kainų prognozė 2040 metams?
Away From Keyboard (AFK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AFK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:04:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.