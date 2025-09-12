Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Autonomous Virtual Beings kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Autonomous Virtual Beings kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Autonomous Virtual Beings kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:07:12(UTC+8)

Autonomous Virtual Beings Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Autonomous Virtual Beings galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001415 prekybos kainą 2025 m.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Autonomous Virtual Beings galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001486 prekybos kainą 2026 m.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVB ateities kaina yra $ 0.001560 su 10.25% augimo norma.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVB ateities kaina yra $ 0.001638 su 15.76% augimo norma.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001720, o augimo norma – 21.55%.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001806, o augimo norma – 27.63%.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Autonomous Virtual Beings kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002942 prekybos kainą.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Autonomous Virtual Beings kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004793 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001415
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001486
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001560
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001638
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001720
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001806
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001896
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001991
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002091
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002195
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002305
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002420
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002541
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002669
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002802
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002942
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Autonomous Virtual Beings kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001415
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001415
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001416
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001421
    0.41%
Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AVB kaina yra $0.001415. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001415. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001416. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVB kaina yra $0.001421. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Autonomous Virtual Beings kainų statistika

--
----

--

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

999.93M
999.93M 999.93M

--
----

--

Naujausia AVB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AVB turi 999.93M apyvartą ir $ 1.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Autonomous Virtual Beings istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Autonomous Virtual Beings, dabartinė Autonomous Virtual Beings kaina yra 0.001415USD. Apyvartinė Autonomous Virtual Beings (AVB) pasiūla yra 999.93M AVB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,415,371.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.32%
    $ 0
    $ 0.001452
    $ 0.001367
  • 7 dienos
    10.64%
    $ 0.000150
    $ 0.001757
    $ 0.001225
  • 30 dienų
    -21.74%
    $ -0.000307
    $ 0.001757
    $ 0.001225
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Autonomous Virtual Beings kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.32% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Autonomous Virtual Beings buvo prekiaujama aukščiausia $0.001757 ir žemiausia $0.001225. Kainos pokytis buvo 10.64%. Ši naujausia tendencija parodo AVB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Autonomous Virtual Beings įvyko -21.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000307 vertę. Tai rodo, kad AVB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Autonomous Virtual Beings (AVB) kainų prognozės modulis?

Autonomous Virtual Beings Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Autonomous Virtual Beings ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Autonomous Virtual Beings kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Autonomous Virtual Beings potencialą.

Kodėl AVB kainų prognozė yra svarbi?

AVB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVB dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVB kainų prognozė?
Remiantis Autonomous Virtual Beings (AVB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVB 2026 m.?
1 vieneto Autonomous Virtual Beings (AVB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVB kaina 2027 m.?
Autonomous Virtual Beings (AVB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Autonomous Virtual Beings (AVB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Autonomous Virtual Beings (AVB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVB 2030 m.?
1 vieneto Autonomous Virtual Beings (AVB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVB kainų prognozė 2040 metams?
Autonomous Virtual Beings (AVB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:07:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.