Alvey Chain (WALV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alvey Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WALV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alvey Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alvey Chain kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:24:56(UTC+8)

Alvey Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alvey Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alvey Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WALV ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WALV ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WALV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WALV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alvey Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alvey Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Alvey Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Alvey Chain (WALV) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WALV kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alvey Chain (WALV) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WALV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alvey Chain (WALV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WALV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alvey Chain (WALV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WALV kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alvey Chain kainų statistika

--
----

--

$ 7.11K
$ 7.11K$ 7.11K

116.77M
116.77M 116.77M

--
----

--

Naujausia WALV kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WALV turi 116.77M apyvartą ir $ 7.11K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Alvey Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alvey Chain, dabartinė Alvey Chain kaina yra 0USD. Apyvartinė Alvey Chain (WALV) pasiūla yra 116.77M WALV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,106.6.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -5.78%
    $ 0
    $ 0.000083
    $ 0.000060
  • 30 dienų
    -27.43%
    $ 0
    $ 0.000083
    $ 0.000060
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alvey Chain kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alvey Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.000083 ir žemiausia $0.000060. Kainos pokytis buvo -5.78%. Ši naujausia tendencija parodo WALV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alvey Chain įvyko -27.43%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad WALV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Alvey Chain (WALV) kainų prognozės modulis?

Alvey Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WALV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alvey Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WALV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alvey Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WALV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WALV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alvey Chain potencialą.

Kodėl WALV kainų prognozė yra svarbi?

WALV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WALV dabar?
Pagal jūsų prognozes, WALV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WALV kainų prognozė?
Remiantis Alvey Chain (WALV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WALV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WALV 2026 m.?
1 vieneto Alvey Chain (WALV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WALV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WALV kaina 2027 m.?
Alvey Chain (WALV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WALV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WALV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alvey Chain (WALV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WALV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alvey Chain (WALV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WALV 2030 m.?
1 vieneto Alvey Chain (WALV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WALV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WALV kainų prognozė 2040 metams?
Alvey Chain (WALV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WALV kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:24:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.