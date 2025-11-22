Altered State Machine (ASTO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Altered State Machine kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ASTO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Altered State Machine kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Altered State Machine kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:29:46(UTC+8)

Altered State Machine Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Altered State Machine galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003554 prekybos kainą 2025 m.

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Altered State Machine galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003732 prekybos kainą 2026 m.

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASTO ateities kaina yra $ 0.003918 su 10.25% augimo norma.

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASTO ateities kaina yra $ 0.004114 su 15.76% augimo norma.

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASTO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004320, o augimo norma – 21.55%.

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASTO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004536, o augimo norma – 27.63%.

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Altered State Machine kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007389 prekybos kainą.

Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Altered State Machine kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012036 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003554
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003732
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003918
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004114
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004320
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004536
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004763
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005001
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005251
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005513
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005789
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006079
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006383
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006702
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007037
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007389
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Altered State Machine kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003554
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003554
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003557
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003568
    0.41%
Altered State Machine (ASTO) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ASTO kaina yra $0.003554. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Altered State Machine (ASTO) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASTO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003554. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Altered State Machine (ASTO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASTO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003557. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Altered State Machine (ASTO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASTO kaina yra $0.003568. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Altered State Machine kainų statistika

--
----

--

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

289.48M
289.48M 289.48M

--
----

--

Naujausia ASTO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ASTO turi 289.48M apyvartą ir $ 1.03M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Altered State Machine istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Altered State Machine, dabartinė Altered State Machine kaina yra 0.003554USD. Apyvartinė Altered State Machine (ASTO) pasiūla yra 289.48M ASTO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,028,913.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.36%
    $ 0
    $ 0.003620
    $ 0.003535
  • 7 dienos
    -3.04%
    $ -0.000108
    $ 0.004492
    $ 0.003548
  • 30 dienų
    -20.35%
    $ -0.000723
    $ 0.004492
    $ 0.003548
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Altered State Machine kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.36% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Altered State Machine buvo prekiaujama aukščiausia $0.004492 ir žemiausia $0.003548. Kainos pokytis buvo -3.04%. Ši naujausia tendencija parodo ASTO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Altered State Machine įvyko -20.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000723 vertę. Tai rodo, kad ASTO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Altered State Machine (ASTO) kainų prognozės modulis?

Altered State Machine Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASTO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Altered State Machine ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASTO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Altered State Machine kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASTO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASTO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Altered State Machine potencialą.

Kodėl ASTO kainų prognozė yra svarbi?

ASTO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASTO dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASTO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASTO kainų prognozė?
Remiantis Altered State Machine (ASTO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASTO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASTO 2026 m.?
1 vieneto Altered State Machine (ASTO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASTO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASTO kaina 2027 m.?
Altered State Machine (ASTO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASTO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASTO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Altered State Machine (ASTO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASTO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Altered State Machine (ASTO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASTO 2030 m.?
1 vieneto Altered State Machine (ASTO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASTO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASTO kainų prognozė 2040 metams?
Altered State Machine (ASTO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASTO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:29:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.