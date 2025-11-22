Aeonix Network (ONIX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aeonix Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ONIX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aeonix Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aeonix Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Aeonix Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aeonix Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.101235 prekybos kainą 2025 m.

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aeonix Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.106296 prekybos kainą 2026 m.

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ONIX ateities kaina yra $ 0.111611 su 10.25% augimo norma.

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ONIX ateities kaina yra $ 0.117192 su 15.76% augimo norma.

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONIX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.123051, o augimo norma – 21.55%.

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONIX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.129204, o augimo norma – 27.63%.

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aeonix Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.210460 prekybos kainą.

Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aeonix Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.342817 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.101235
    0.00%
  • 2026
    $ 0.106296
    5.00%
  • 2027
    $ 0.111611
    10.25%
  • 2028
    $ 0.117192
    15.76%
  • 2029
    $ 0.123051
    21.55%
  • 2030
    $ 0.129204
    27.63%
  • 2031
    $ 0.135664
    34.01%
  • 2032
    $ 0.142447
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.149570
    47.75%
  • 2034
    $ 0.157048
    55.13%
  • 2035
    $ 0.164901
    62.89%
  • 2036
    $ 0.173146
    71.03%
  • 2037
    $ 0.181803
    79.59%
  • 2038
    $ 0.190893
    88.56%
  • 2039
    $ 0.200438
    97.99%
  • 2040
    $ 0.210460
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aeonix Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.101235
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.101248
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.101332
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.101651
    0.41%
Aeonix Network (ONIX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ONIX kaina yra $0.101235. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aeonix Network (ONIX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ONIX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.101248. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aeonix Network (ONIX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ONIX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.101332. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aeonix Network (ONIX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ONIX kaina yra $0.101651. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aeonix Network kainų statistika

--
----

--

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

13.94M
13.94M 13.94M

--
----

--

Naujausia ONIX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ONIX turi 13.94M apyvartą ir $ 1.41M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Aeonix Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aeonix Network, dabartinė Aeonix Network kaina yra 0.101235USD. Apyvartinė Aeonix Network (ONIX) pasiūla yra 13.94M ONIX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,410,760.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -17.44%
    $ -0.021385
    $ 0.123636
    $ 0.100308
  • 7 dienos
    -42.28%
    $ -0.042804
    $ 0.176599
    $ 0.100374
  • 30 dienų
    -43.83%
    $ -0.044372
    $ 0.176599
    $ 0.100374
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aeonix Network kaina pasikeitė $-0.021385, atspindinti -17.44% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aeonix Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.176599 ir žemiausia $0.100374. Kainos pokytis buvo -42.28%. Ši naujausia tendencija parodo ONIX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aeonix Network įvyko -43.83%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.044372 vertę. Tai rodo, kad ONIX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Aeonix Network (ONIX) kainų prognozės modulis?

Aeonix Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ONIX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aeonix Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ONIX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aeonix Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ONIX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ONIX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aeonix Network potencialą.

Kodėl ONIX kainų prognozė yra svarbi?

ONIX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ONIX dabar?
Pagal jūsų prognozes, ONIX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ONIX kainų prognozė?
Remiantis Aeonix Network (ONIX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ONIX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ONIX 2026 m.?
1 vieneto Aeonix Network (ONIX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ONIX kaina 2027 m.?
Aeonix Network (ONIX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ONIX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ONIX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aeonix Network (ONIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ONIX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aeonix Network (ONIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ONIX 2030 m.?
1 vieneto Aeonix Network (ONIX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ONIX kainų prognozė 2040 metams?
Aeonix Network (ONIX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ONIX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.