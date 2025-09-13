ABDS Token (ABDS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ABDS Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ABDS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ABDS Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ABDS Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
ABDS Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ABDS Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003508 prekybos kainą 2025 m.

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ABDS Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003684 prekybos kainą 2026 m.

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ABDS ateities kaina yra $ 0.003868 su 10.25% augimo norma.

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ABDS ateities kaina yra $ 0.004061 su 15.76% augimo norma.

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ABDS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004264, o augimo norma – 21.55%.

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ABDS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004478, o augimo norma – 27.63%.

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ABDS Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007294 prekybos kainą.

ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ABDS Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011881 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003508
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003684
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003868
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004061
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004264
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004478
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004701
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004937
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005183
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005443
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005715
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006001
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006301
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006616
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006946
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007294
    107.89%
Trumpalaikės ABDS Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003508
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003509
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003512
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003523
    0.41%
ABDS Token (ABDS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ABDS kaina yra $0.003508. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ABDS Token (ABDS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ABDS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003509. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ABDS Token (ABDS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ABDS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003512. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ABDS Token (ABDS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ABDS kaina yra $0.003523. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ABDS Token kainų statistika

--
----

--

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

14.80M
14.80M 14.80M

--
----

--

Naujausia ABDS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ABDS turi 14.80M apyvartą ir $ 51.36K bendrą rinkos kapitalizaciją.

ABDS Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ABDS Token, dabartinė ABDS Token kaina yra 0.003508USD. Apyvartinė ABDS Token (ABDS) pasiūla yra 14.80M ABDS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $51,360.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    23.77%
    $ 0.000673
    $ 0.030680
    $ 0.002833
  • 7 dienos
    -55.92%
    $ -0.001962
    $ 0.012285
    $ 0.001513
  • 30 dienų
    126.35%
    $ 0.004433
    $ 0.012285
    $ 0.001513
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ABDS Token kaina pasikeitė $0.000673, atspindinti 23.77% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ABDS Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.012285 ir žemiausia $0.001513. Kainos pokytis buvo -55.92%. Ši naujausia tendencija parodo ABDS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ABDS Token įvyko 126.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004433 vertę. Tai rodo, kad ABDS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ABDS Token (ABDS) kainų prognozės modulis?

ABDS Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ABDS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ABDS Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ABDS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ABDS Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ABDS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ABDS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ABDS Token potencialą.

Kodėl ABDS kainų prognozė yra svarbi?

ABDS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ABDS dabar?
Pagal jūsų prognozes, ABDS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ABDS kainų prognozė?
Remiantis ABDS Token (ABDS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ABDS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ABDS 2026 m.?
1 vieneto ABDS Token (ABDS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ABDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ABDS kaina 2027 m.?
ABDS Token (ABDS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ABDS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ABDS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ABDS Token (ABDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ABDS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ABDS Token (ABDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ABDS 2030 m.?
1 vieneto ABDS Token (ABDS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ABDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ABDS kainų prognozė 2040 metams?
ABDS Token (ABDS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ABDS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.