0xMonk by Virtuals (MONK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite 0xMonk by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MONK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte 0xMonk by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

0xMonk by Virtuals kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:18:00(UTC+8)

0xMonk by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, 0xMonk by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002177 prekybos kainą 2025 m.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, 0xMonk by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002286 prekybos kainą 2026 m.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MONK ateities kaina yra $ 0.002400 su 10.25% augimo norma.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MONK ateities kaina yra $ 0.002520 su 15.76% augimo norma.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MONK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002646, o augimo norma – 21.55%.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MONK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002778, o augimo norma – 27.63%.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. 0xMonk by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004526 prekybos kainą.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. 0xMonk by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007372 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002177
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002286
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002400
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002520
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002646
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002778
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002917
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003063
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003216
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003377
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003546
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003723
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003910
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004105
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004310
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004526
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės 0xMonk by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002177
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002177
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002179
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002186
    0.41%
0xMonk by Virtuals (MONK) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MONK kaina yra $0.002177. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MONK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002177. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MONK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002179. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

0xMonk by Virtuals (MONK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MONK kaina yra $0.002186. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė 0xMonk by Virtuals kainų statistika

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

1.00B
1.00B 1.00B

Naujausia MONK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MONK turi 1.00B apyvartą ir $ 2.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

0xMonk by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje 0xMonk by Virtuals, dabartinė 0xMonk by Virtuals kaina yra 0.002177USD. Apyvartinė 0xMonk by Virtuals (MONK) pasiūla yra 1.00B MONK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,174,603.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.74%
    $ 0
    $ 0.002289
    $ 0.002118
  • 7 dienos
    -3.18%
    $ -0.000069
    $ 0.003238
    $ 0.002125
  • 30 dienų
    -37.51%
    $ -0.000816
    $ 0.003238
    $ 0.002125
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas 0xMonk by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.74% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas 0xMonk by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.003238 ir žemiausia $0.002125. Kainos pokytis buvo -3.18%. Ši naujausia tendencija parodo MONK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį 0xMonk by Virtuals įvyko -37.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000816 vertę. Tai rodo, kad MONK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia 0xMonk by Virtuals (MONK) kainų prognozės modulis?

0xMonk by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MONK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius 0xMonk by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MONK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti 0xMonk by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MONK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MONK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą 0xMonk by Virtuals potencialą.

Kodėl MONK kainų prognozė yra svarbi?

MONK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MONK dabar?
Pagal jūsų prognozes, MONK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MONK kainų prognozė?
Remiantis 0xMonk by Virtuals (MONK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MONK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MONK 2026 m.?
1 vieneto 0xMonk by Virtuals (MONK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MONK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MONK kaina 2027 m.?
0xMonk by Virtuals (MONK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MONK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MONK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, 0xMonk by Virtuals (MONK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MONK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, 0xMonk by Virtuals (MONK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MONK 2030 m.?
1 vieneto 0xMonk by Virtuals (MONK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MONK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MONK kainų prognozė 2040 metams?
0xMonk by Virtuals (MONK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MONK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.