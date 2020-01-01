Paprasčiausias būdas ankstyvoms investicijoms grandinėje!
Kas yra „Meme“ monetos?
„Meme“ monetos – tai tarsi kriptovaliutų pasaulio pramogos. Kilusios iš interneto kultūros, juokų ir memų, jos dažniausiai prasideda kaip žaismingi, nerimti tokenai, įkvėpti praktiškai bet ko. Pavyzdžiui, išpopuliarėjusi šuns nuotrauka virto DOGE – karščiausia „Meme“ moneta, panašiai kaip ir kiti populiarūs interneto memai, tokie kaip CHILLGUY.
Nors jų ištakos komiškos, „Meme“ monetos garsėja drastiškais kainų svyravimais ir jauduliu. Jos galbūt neturi tokio praktinio pritaikymo ar ilgalaikės perspektyvos kaip įsitvirtinusios kriptovaliutos, pavyzdžiui, BTC, tačiau jų žavesys slypi bendruomenėje ir neprognozuojamoje kelionėje, kurią jos siūlo. Ar domitės memais, ar norite pagauti kitą didelę bangą – „Meme“ monetos yra smagus ir nenuspėjamas kriptovaliutų pasaulio elementas.