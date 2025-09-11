Daugiau apie CHILLGUY

Just a chill guy kaina(CHILLGUY)

$0.04616
-1.95%1D
Just a chill guy (CHILLGUY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:30(UTC+8)

Just a chill guy (CHILLGUY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04493
24 val. žemiausia
$ 0.04782
24 val. aukščiausia

$ 0.04493
$ 0.04782
$ 0.6651465939998281
$ 0.01784659462823309
-0.57%

-1.95%

+10.48%

+10.48%

Just a chill guy (CHILLGUY) realiojo laiko kaina yra $ 0.04616. Per pastarąsias 24 valandas CHILLGUY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04493 iki aukščiausios $ 0.04782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLGUY kaina yra $ 0.6651465939998281, o žemiausia – $ 0.01784659462823309.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLGUY per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – -1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Just a chill guy (CHILLGUY) rinkos informacija

No.608

$ 46.16M
$ 197.91K
$ 46.16M
999.95M
1,000,000,000
999,951,212.609076
99.99%

SOL

Dabartinė Just a chill guy rinkos kapitalizacija yra $ 46.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 197.91K. CHILLGUY apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999951212.609076. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.16M

Just a chill guy (CHILLGUY) kainos istorija USD

Stebėkite Just a chill guy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000918-1.95%
30 dienų$ -0.00878-15.99%
60 dienų$ -0.01929-29.48%
90 dienų$ -0.00308-6.26%
Just a chill guy kainos pokytis šiandien

Šiandien CHILLGUY užfiksuotas $ -0.000918 (-1.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Just a chill guy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00878 (-15.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Just a chill guy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHILLGUY rodiklis pasikeitė $ -0.01929 (-29.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Just a chill guy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00308 (-6.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Just a chill guy (CHILLGUY) pokyčius?

Peržiūrėkite Just a chill guy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Just a chill guy (CHILLGUY)

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Just a chill guy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Just a chill guy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti CHILLGUYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Just a chill guy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Just a chill guy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Just a chill guy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Just a chill guy (CHILLGUY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Just a chill guy (CHILLGUY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Just a chill guy prognozes.

Peržiūrėkite Just a chill guy kainos prognozę dabar!

Just a chill guy (CHILLGUY) Tokenomika

Supratimas apie Just a chill guy (CHILLGUY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILLGUYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Just a chill guy (CHILLGUY)

Ieškote, kaip nusipirkti Just a chill guy? Viskas paprasta ir patogu! Just a chill guy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHILLGUY į vietos valiutas

1 Just a chill guy(CHILLGUY) į VND
1,214.7004
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į AUD
A$0.0697016
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į GBP
0.0336968
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į EUR
0.039236
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į USD
$0.04616
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į MYR
RM0.1947952
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į TRY
1.9054848
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į JPY
¥6.78552
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į ARS
ARS$65.75492
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į RUB
3.9000584
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į INR
4.0694656
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į IDR
Rp756.7211904
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į KRW
64.1107008
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į PHP
2.638044
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į EGP
￡E.2.222604
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į BRL
R$0.249264
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į CAD
C$0.0637008
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į BDT
5.622288
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į NGN
69.6226664
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į COP
$181.0192096
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į ZAR
R.0.8073384
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į UAH
1.9054848
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į VES
Bs7.20096
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į CLP
$44.35976
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į PKR
Rs13.1099016
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į KZT
24.8839328
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į THB
฿1.4669648
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į TWD
NT$1.400956
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į AED
د.إ0.1694072
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į CHF
Fr0.0364664
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į HKD
HK$0.3591248
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į AMD
֏17.6381976
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į MAD
.د.م0.4168248
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į MXN
$0.858576
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į SAR
ريال0.1731
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į PLN
0.1680224
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į RON
лв0.2003344
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į SEK
kr0.431596
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į BGN
лв0.0770872
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į HUF
Ft15.5157608
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į CZK
0.9628976
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į KWD
د.ك0.0140788
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į ILS
0.1532512
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į AOA
Kz42.2322456
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į BHD
.د.ب0.01740232
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į BMD
$0.04616
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į DKK
kr0.2945008
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į HNL
L1.2098536
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į MUR
2.10028
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į NAD
$0.8114928
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į NOK
kr0.4583688
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į NZD
$0.0775488
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į PAB
B/.0.04616
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į PGK
K0.1957184
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į QAR
ر.ق0.1680224
1 Just a chill guy(CHILLGUY) į RSD
дин.4.622924

Išsamesnei Just a chill guy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Just a chill guy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Just a chill guy

Kiek Just a chill guy(CHILLGUY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHILLGUY kaina USD valiuta yra 0.04616USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHILLGUY į USD kaina?
Dabartinė CHILLGUY kaina USD valiuta yra $ 0.04616. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Just a chill guy rinkos kapitalizacija?
CHILLGUY rinkos kapitalizacija yra $ 46.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHILLGUY apyvartoje?
CHILLGUY apyvartoje yra 999.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHILLGUY kaina?
CHILLGUY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6651465939998281USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHILLGUY kaina?
CHILLGUY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01784659462823309USD.
Kokia yra CHILLGUY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHILLGUY yra $ 197.91KUSD.
Ar CHILLGUY kaina šiais metais kils?
CHILLGUY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHILLGUY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:30(UTC+8)

Just a chill guy (CHILLGUY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
1 CHILLGUY = 0.04616 USD

