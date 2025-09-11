Just a chill guy (CHILLGUY) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04493
24 val. žemiausia
$ 0.04782
24 val. aukščiausia
$ 0.04493
$ 0.04782
$ 0.6651465939998281
$ 0.01784659462823309
-0.57%
-1.95%
+10.48%
Just a chill guy (CHILLGUY) realiojo laiko kaina yra $ 0.04616. Per pastarąsias 24 valandas CHILLGUY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04493 iki aukščiausios $ 0.04782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLGUY kaina yra $ 0.6651465939998281, o žemiausia – $ 0.01784659462823309.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLGUY per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – -1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Just a chill guy (CHILLGUY) rinkos informacija
No.608
$ 46.16M
$ 197.91K
$ 46.16M
999.95M
1,000,000,000
999,951,212.609076
99.99%
SOL
Dabartinė Just a chill guy rinkos kapitalizacija yra $ 46.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 197.91K. CHILLGUY apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999951212.609076. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.16M
Just a chill guy (CHILLGUY) kainos istorija USD
Stebėkite Just a chill guy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000918
-1.95%
30 dienų
$ -0.00878
-15.99%
60 dienų
$ -0.01929
-29.48%
90 dienų
$ -0.00308
-6.26%
Just a chill guy kainos pokytis šiandien
Šiandien CHILLGUY užfiksuotas $ -0.000918 (-1.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Just a chill guy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00878 (-15.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Just a chill guy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHILLGUY rodiklis pasikeitė $ -0.01929 (-29.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Just a chill guy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00308 (-6.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Just a chill guy (CHILLGUY) pokyčius?
Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.
Just a chill guy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Just a chill guy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Just a chill guy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Just a chill guy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Just a chill guy (CHILLGUY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Just a chill guy (CHILLGUY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Just a chill guy prognozes.
Supratimas apie Just a chill guy (CHILLGUY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILLGUYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Just a chill guy (CHILLGUY)
Ieškote, kaip nusipirkti Just a chill guy? Viskas paprasta ir patogu! Just a chill guy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.