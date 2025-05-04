Zap ລາຄາ (ZAP)
ລາຄາສົດຂອງ Zap (ZAP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00146788USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 675.22KUSD. ZAP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດZapຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Zap ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -32.22%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 460.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZAP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZAP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Zap ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000697831042987729.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງZap ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004961306.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zap ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003744441.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zap ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001289635839667281.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000697831042987729
|-32.22%
|30 ມື້
|$ -0.0004961306
|-33.79%
|60 ວັນ
|$ -0.0003744441
|-25.50%
|90 ວັນ
|$ -0.001289635839667281
|-46.76%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Zap: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.01%
-32.22%
+0.69%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ZAP ເຖິງ VND
₫38.6272622
|1 ZAP ເຖິງ AUD
A$0.002275214
|1 ZAP ເຖິງ GBP
￡0.00110091
|1 ZAP ເຖິງ EUR
€0.0012917344
|1 ZAP ເຖິງ USD
$0.00146788
|1 ZAP ເຖິງ MYR
RM0.0062678476
|1 ZAP ເຖິງ TRY
₺0.0566161316
|1 ZAP ເຖິງ JPY
¥0.212695812
|1 ZAP ເຖິງ RUB
₽0.1213789972
|1 ZAP ເຖິງ INR
₹0.1242266844
|1 ZAP ເຖິງ IDR
Rp24.0636027072
|1 ZAP ເຖິງ KRW
₩2.0558540128
|1 ZAP ເຖິງ PHP
₱0.0817022008
|1 ZAP ເຖິງ EGP
￡E.0.0745095888
|1 ZAP ເຖິງ BRL
R$0.008293522
|1 ZAP ເຖິງ CAD
C$0.0020256744
|1 ZAP ເຖິງ BDT
৳0.178934572
|1 ZAP ເຖິງ NGN
₦2.3523657728
|1 ZAP ເຖິງ UAH
₴0.061063808
|1 ZAP ເຖິງ VES
Bs0.12623768
|1 ZAP ເຖິງ PKR
Rs0.4138247296
|1 ZAP ເຖິງ KZT
₸0.7554591208
|1 ZAP ເຖິງ THB
฿0.048586828
|1 ZAP ເຖິງ TWD
NT$0.0450785948
|1 ZAP ເຖິງ AED
د.إ0.0053871196
|1 ZAP ເຖິງ CHF
Fr0.0012036616
|1 ZAP ເຖິງ HKD
HK$0.01137607
|1 ZAP ເຖິງ MAD
.د.م0.0135925688
|1 ZAP ເຖິງ MXN
$0.0287410904