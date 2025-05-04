ໂລໂກ້ web3war

web3war ລາຄາ (FPS)

USD

web3war (FPS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02221247
$0.02221247$0.02221247
-1.70%(1D)

ລາຄາຂອງ web3war (FPS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ web3war (FPS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02221228USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 791.28KUSD. FPS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດweb3warຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- web3war ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.74%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 35.62M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFPS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FPS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

web3war (FPS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ web3war ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00039554075263457.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງweb3war ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0020874589.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ web3war ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0021435583.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ web3war ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.01321477884502222.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00039554075263457-1.74%
30 ມື້$ -0.0020874589-9.39%
60 ວັນ$ -0.0021435583-9.65%
90 ວັນ$ -0.01321477884502222-37.30%

web3war (FPS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ web3war: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02152764
$ 0.02152764$ 0.02152764

$ 0.02326018
$ 0.02326018$ 0.02326018

$ 0.482493
$ 0.482493$ 0.482493

+0.00%

-1.74%

-4.26%

web3war (FPS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 791.28K
$ 791.28K$ 791.28K

--
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35.62M
35.62M 35.62M

ແມ່ນຫຍັງ web3war (FPS)

Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ web3war(FPS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FPS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FPS ເຖິງ VND
584.5161482
1 FPS ເຖິງ AUD
A$0.034429034
1 FPS ເຖິງ GBP
0.01665921
1 FPS ເຖິງ EUR
0.0195468064
1 FPS ເຖິງ USD
$0.02221228
1 FPS ເຖິງ MYR
RM0.0948464356
1 FPS ເຖິງ TRY
0.8567276396
1 FPS ເຖິງ JPY
¥3.218559372
1 FPS ເຖິງ RUB
1.8367334332
1 FPS ເຖິງ INR
1.8798252564
1 FPS ເຖິງ IDR
Rp364.1356794432
1 FPS ເຖິງ KRW
31.1096308768
1 FPS ເຖິງ PHP
1.2363355048
1 FPS ເຖິງ EGP
￡E.1.1274953328
1 FPS ເຖິງ BRL
R$0.125499382
1 FPS ເຖິງ CAD
C$0.0306529464
1 FPS ເຖິງ BDT
2.707676932
1 FPS ເຖິງ NGN
35.5965114368
1 FPS ເຖິງ UAH
0.924030848
1 FPS ເຖິງ VES
Bs1.91025608
1 FPS ເຖິງ PKR
Rs6.2620859776
1 FPS ເຖິງ KZT
11.4317720248
1 FPS ເຖິງ THB
฿0.735226468
1 FPS ເຖິງ TWD
NT$0.6821391188
1 FPS ເຖິງ AED
د.إ0.0815190676
1 FPS ເຖິງ CHF
Fr0.0182140696
1 FPS ເຖິງ HKD
HK$0.17214517
1 FPS ເຖິງ MAD
.د.م0.2056857128
1 FPS ເຖິງ MXN
$0.4349164424