WAA ລາຄາ (WAA)
ລາຄາສົດຂອງ WAA (WAA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00004862USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 48.61KUSD. WAA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWAAຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- WAA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.87%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.78M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWAA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WAA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ WAA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWAA ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000017059.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WAA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000170831.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WAA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002200332741835475.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.87%
|30 ມື້
|$ +0.0000017059
|+3.51%
|60 ວັນ
|$ -0.0000170831
|-35.13%
|90 ວັນ
|$ -0.0002200332741835475
|-81.90%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ WAA: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.53%
-0.87%
+0.02%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: - IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains - SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all - WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions - Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 WAA ເຖິງ VND
₫1.2794353
|1 WAA ເຖິງ AUD
A$0.000075361
|1 WAA ເຖິງ GBP
￡0.000036465
|1 WAA ເຖິງ EUR
€0.0000427856
|1 WAA ເຖິງ USD
$0.00004862
|1 WAA ເຖິງ MYR
RM0.0002076074
|1 WAA ເຖິງ TRY
₺0.0018752734
|1 WAA ເຖິງ JPY
¥0.007045038
|1 WAA ເຖິງ RUB
₽0.0040228188
|1 WAA ເຖິງ INR
₹0.0041147106
|1 WAA ເຖິງ IDR
Rp0.7970490528
|1 WAA ເຖິງ KRW
₩0.0680952272
|1 WAA ເຖິງ PHP
₱0.0027061892
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￡E.0.0024679512
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R$0.000274703
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C$0.0000670956
|1 WAA ເຖິງ BDT
৳0.005926778
|1 WAA ເຖິງ NGN
₦0.0779164672
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₴0.002022592
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Rs0.0137069504
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₸0.0250227692
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NT$0.0014931202
|1 WAA ເຖິງ AED
د.إ0.0001784354
|1 WAA ເຖິງ CHF
Fr0.0000398684
|1 WAA ເຖິງ HKD
HK$0.000376805
|1 WAA ເຖິງ MAD
.د.م0.0004502212
|1 WAA ເຖິງ MXN
$0.0009519796