Vouch (VOUCH) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, VOUCHມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. VOUCHລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, VOUCHມີການປ່ຽນແປງ+0.26%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -8.81%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -23.01%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານVouchການຊື້ຂາຍ$ 4.56M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງVOUCHແມ່ນ97.60Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ97601836557.13525. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 4.56M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Vouch ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງVouch ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Vouch ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Vouch ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-8.81%
|30 ມື້
|$ 0
|-13.51%
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.
Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.
Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.
A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.
Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.
A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).
