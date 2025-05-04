Venti ລາຄາ ($VENTI)
ລາຄາສົດຂອງ Venti ($VENTI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00001242USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 11.85KUSD. $VENTI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດVentiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Venti ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 954.44M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງ$VENTI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.$VENTI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Venti ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງVenti ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000033817.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Venti ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000002784.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Venti ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000006726706596778263.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.00%
|30 ມື້
|$ +0.0000033817
|+27.23%
|60 ວັນ
|$ -0.0000002784
|-2.24%
|90 ວັນ
|$ -0.000006726706596778263
|-35.13%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Venti: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-1.00%
-3.69%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 $VENTI ເຖິງ VND
₫0.3268323
|1 $VENTI ເຖິງ AUD
A$0.000019251
|1 $VENTI ເຖິງ GBP
￡0.000009315
|1 $VENTI ເຖິງ EUR
€0.0000109296
|1 $VENTI ເຖິງ USD
$0.00001242
|1 $VENTI ເຖິງ MYR
RM0.0000530334
|1 $VENTI ເຖິງ TRY
₺0.0004790394
|1 $VENTI ເຖິງ JPY
¥0.001799658
|1 $VENTI ເຖິງ RUB
₽0.0010270098
|1 $VENTI ເຖິງ INR
₹0.0010511046
|1 $VENTI ເຖິງ IDR
Rp0.2036065248
|1 $VENTI ເຖິງ KRW
₩0.0173949552
|1 $VENTI ເຖິງ PHP
₱0.0006912972
|1 $VENTI ເຖິງ EGP
￡E.0.0006304392
|1 $VENTI ເຖິງ BRL
R$0.000070173
|1 $VENTI ເຖິງ CAD
C$0.0000171396
|1 $VENTI ເຖິງ BDT
৳0.001513998
|1 $VENTI ເຖິງ NGN
₦0.0199037952
|1 $VENTI ເຖິງ UAH
₴0.000516672
|1 $VENTI ເຖິງ VES
Bs0.00109296
|1 $VENTI ເຖິງ PKR
Rs0.0035014464
|1 $VENTI ເຖິງ KZT
₸0.0063920772
|1 $VENTI ເຖິງ THB
฿0.000411102
|1 $VENTI ເຖິງ TWD
NT$0.0003814182
|1 $VENTI ເຖິງ AED
د.إ0.0000455814
|1 $VENTI ເຖິງ CHF
Fr0.0000101844
|1 $VENTI ເຖິງ HKD
HK$0.000096255
|1 $VENTI ເຖິງ MAD
.د.م0.0001150092
|1 $VENTI ເຖິງ MXN
$0.0002431836