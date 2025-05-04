USDFI ລາຄາ (USDFI)
ລາຄາສົດຂອງ USDFI (USDFI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.578415USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 577.84KUSD. USDFI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດUSDFIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- USDFI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.36%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.00K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUSDFI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.USDFI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ USDFI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0021034729713882.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງUSDFI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0447637103.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ USDFI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0155875323.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ USDFI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1409690475943656.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0021034729713882
|-0.36%
|30 ມື້
|$ +0.0447637103
|+7.74%
|60 ວັນ
|$ -0.0155875323
|-2.69%
|90 ວັນ
|$ -0.1409690475943656
|-19.59%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ USDFI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.10%
-0.36%
+2.00%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 USDFI ເຖິງ VND
₫15,220.990725
|1 USDFI ເຖິງ AUD
A$0.89654325
|1 USDFI ເຖິງ GBP
￡0.43381125
|1 USDFI ເຖິງ EUR
€0.5090052
|1 USDFI ເຖິງ USD
$0.578415
|1 USDFI ເຖິງ MYR
RM2.46983205
|1 USDFI ເຖິງ TRY
₺22.30946655
|1 USDFI ເຖິງ JPY
¥83.8123335
|1 USDFI ເຖິງ RUB
₽47.82913635
|1 USDFI ເຖິງ INR
₹48.95126145
|1 USDFI ເຖິງ IDR
Rp9,482.2115976
|1 USDFI ເຖິງ KRW
₩810.1049124
|1 USDFI ເຖິງ PHP
₱32.1945789
|1 USDFI ເຖິງ EGP
￡E.29.3603454
|1 USDFI ເຖິງ BRL
R$3.26804475
|1 USDFI ເຖິງ CAD
C$0.7982127
|1 USDFI ເຖິງ BDT
৳70.5087885
|1 USDFI ເຖິງ NGN
₦926.9447424
|1 USDFI ເຖິງ UAH
₴24.062064
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Bs49.74369
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Rs163.0667568
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₸297.6870639
|1 USDFI ເຖິງ THB
฿19.1455365
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NT$17.76312465
|1 USDFI ເຖິງ AED
د.إ2.12278305
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Fr0.4743003
|1 USDFI ເຖິງ HKD
HK$4.48271625
|1 USDFI ເຖິງ MAD
.د.م5.3561229
|1 USDFI ເຖິງ MXN
$11.3253657