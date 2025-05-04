Torus ລາຄາ (TORUS)
ລາຄາສົດຂອງ Torus (TORUS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.302872USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 20.26MUSD. TORUS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTorusຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Torus ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +4.24%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 66.88M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTORUS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TORUS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Torus ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.01232541.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTorus ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.5422926794.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Torus ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1488527744.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Torus ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.08675316639579564.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.01232541
|+4.24%
|30 ມື້
|$ +0.5422926794
|+179.05%
|60 ວັນ
|$ +0.1488527744
|+49.15%
|90 ວັນ
|$ -0.08675316639579564
|-22.26%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Torus: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+2.18%
+4.24%
+86.55%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TORUS ເຖິງ VND
₫7,970.07668
|1 TORUS ເຖິງ AUD
A$0.4694516
|1 TORUS ເຖິງ GBP
￡0.227154
|1 TORUS ເຖິງ EUR
€0.26652736
|1 TORUS ເຖິງ USD
$0.302872
|1 TORUS ເຖິງ MYR
RM1.29326344
|1 TORUS ເຖິງ TRY
₺11.68177304
|1 TORUS ເຖິງ JPY
¥43.8861528
|1 TORUS ເຖິງ RUB
₽25.04448568
|1 TORUS ເຖິງ INR
₹25.63205736
|1 TORUS ເຖິງ IDR
Rp4,965.11395968
|1 TORUS ເຖິງ KRW
₩424.19040832
|1 TORUS ເຖິງ PHP
₱16.85785552
|1 TORUS ເຖິງ EGP
￡E.15.37378272
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R$1.7112268
|1 TORUS ເຖິງ CAD
C$0.41796336
|1 TORUS ເຖິງ BDT
৳36.9200968
|1 TORUS ເຖິງ NGN
₦485.37055232
|1 TORUS ເຖິງ UAH
₴12.5994752
|1 TORUS ເຖິງ VES
Bs26.046992
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Rs85.38567424
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₸155.87610352
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฿10.0250632
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NT$9.30119912
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د.إ1.11154024
|1 TORUS ເຖິງ CHF
Fr0.24835504
|1 TORUS ເຖິງ HKD
HK$2.347258
|1 TORUS ເຖິງ MAD
.د.م2.80459472
|1 TORUS ເຖິງ MXN
$5.93023376