ໂລໂກ້ Torus

Torus ລາຄາ (TORUS)

USD

Torus (TORUS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.302864
$0.302864$0.302864
+4.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Torus (TORUS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Torus (TORUS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.302872USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 20.26MUSD. TORUS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTorusຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Torus ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +4.24%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 66.88M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTORUS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TORUS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Torus (TORUS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Torus ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.01232541.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTorus ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.5422926794.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Torus ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1488527744.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Torus ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.08675316639579564.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.01232541+4.24%
30 ມື້$ +0.5422926794+179.05%
60 ວັນ$ +0.1488527744+49.15%
90 ວັນ$ -0.08675316639579564-22.26%

Torus (TORUS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Torus: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.285363
$ 0.285363$ 0.285363

$ 0.304298
$ 0.304298$ 0.304298

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

+2.18%

+4.24%

+86.55%

Torus (TORUS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M

--
----

66.88M
66.88M 66.88M

ແມ່ນຫຍັງ Torus (TORUS)

Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Torus(TORUS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TORUS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TORUS ເຖິງ VND
7,970.07668
1 TORUS ເຖິງ AUD
A$0.4694516
1 TORUS ເຖິງ GBP
0.227154
1 TORUS ເຖິງ EUR
0.26652736
1 TORUS ເຖິງ USD
$0.302872
1 TORUS ເຖິງ MYR
RM1.29326344
1 TORUS ເຖິງ TRY
11.68177304
1 TORUS ເຖິງ JPY
¥43.8861528
1 TORUS ເຖິງ RUB
25.04448568
1 TORUS ເຖິງ INR
25.63205736
1 TORUS ເຖິງ IDR
Rp4,965.11395968
1 TORUS ເຖິງ KRW
424.19040832
1 TORUS ເຖິງ PHP
16.85785552
1 TORUS ເຖິງ EGP
￡E.15.37378272
1 TORUS ເຖິງ BRL
R$1.7112268
1 TORUS ເຖິງ CAD
C$0.41796336
1 TORUS ເຖິງ BDT
36.9200968
1 TORUS ເຖິງ NGN
485.37055232
1 TORUS ເຖິງ UAH
12.5994752
1 TORUS ເຖິງ VES
Bs26.046992
1 TORUS ເຖິງ PKR
Rs85.38567424
1 TORUS ເຖິງ KZT
155.87610352
1 TORUS ເຖິງ THB
฿10.0250632
1 TORUS ເຖິງ TWD
NT$9.30119912
1 TORUS ເຖິງ AED
د.إ1.11154024
1 TORUS ເຖິງ CHF
Fr0.24835504
1 TORUS ເຖິງ HKD
HK$2.347258
1 TORUS ເຖິງ MAD
.د.م2.80459472
1 TORUS ເຖິງ MXN
$5.93023376