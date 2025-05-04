ໂລໂກ້ Thorstarter

Thorstarter ລາຄາ (XRUNE)

USD

Thorstarter (XRUNE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00206988
$0.00206988$0.00206988
-4.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Thorstarter (XRUNE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Thorstarter (XRUNE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00206967USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 236.28KUSD. XRUNE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດThorstarterຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Thorstarter ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 114.15M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXRUNE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XRUNE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Thorstarter (XRUNE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Thorstarter ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງThorstarter ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003107820.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Thorstarter ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000522467.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Thorstarter ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000229467256526904.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-4.01%
30 ມື້$ +0.0003107820+15.02%
60 ວັນ$ +0.0000522467+2.52%
90 ວັນ$ -0.000229467256526904-9.98%

Thorstarter (XRUNE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Thorstarter: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00204107
$ 0.00204107$ 0.00204107

$ 0.00216145
$ 0.00216145$ 0.00216145

$ 0.707193
$ 0.707193$ 0.707193

+0.10%

-4.01%

-6.09%

Thorstarter (XRUNE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 236.28K
$ 236.28K$ 236.28K

--
----

114.15M
114.15M 114.15M

ແມ່ນຫຍັງ Thorstarter (XRUNE)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Thorstarter (XRUNE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Thorstarter(XRUNE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

XRUNE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XRUNE ເຖິງ VND
54.46336605
1 XRUNE ເຖິງ AUD
A$0.0032079885
1 XRUNE ເຖິງ GBP
0.0015522525
1 XRUNE ເຖິງ EUR
0.0018213096
1 XRUNE ເຖິງ USD
$0.00206967
1 XRUNE ເຖິງ MYR
RM0.0088374909
1 XRUNE ເຖິງ TRY
0.0798271719
1 XRUNE ເຖິງ JPY
¥0.299895183
1 XRUNE ເຖິງ RUB
0.1711410123
1 XRUNE ເຖິງ INR
0.1751561721
1 XRUNE ເຖິງ IDR
Rp33.9290109648
1 XRUNE ເຖິງ KRW
2.8986970152
1 XRUNE ເຖິງ PHP
0.1151978322
1 XRUNE ເຖິງ EGP
￡E.0.1050564492
1 XRUNE ເຖິງ BRL
R$0.0116936355
1 XRUNE ເຖິງ CAD
C$0.0028561446
1 XRUNE ເຖິງ BDT
0.252292773
1 XRUNE ເຖິງ NGN
3.3167703552
1 XRUNE ເຖິງ UAH
0.086098272
1 XRUNE ເຖິງ VES
Bs0.17799162
1 XRUNE ເຖິງ PKR
Rs0.5834813664
1 XRUNE ເຖິງ KZT
1.0651763622
1 XRUNE ເຖິງ THB
฿0.068506077
1 XRUNE ເຖິງ TWD
NT$0.0635595657
1 XRUNE ເຖິງ AED
د.إ0.0075956889
1 XRUNE ເຖິງ CHF
Fr0.0016971294
1 XRUNE ເຖິງ HKD
HK$0.0160399425
1 XRUNE ເຖິງ MAD
.د.م0.0191651442
1 XRUNE ເຖິງ MXN
$0.0405241386