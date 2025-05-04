ໂລໂກ້ Tensorplex Staked TAO

Tensorplex Staked TAO ລາຄາ (STTAO)

USD

Tensorplex Staked TAO (STTAO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$433.71
$433.71$433.71
-1.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Tensorplex Staked TAO (STTAO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Tensorplex Staked TAO (STTAO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 433.71USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 11.89MUSD. STTAO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTensorplex Staked TAOຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Tensorplex Staked TAO ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.75%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 27.41K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTTAO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STTAO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Tensorplex Staked TAO (STTAO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Tensorplex Staked TAO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -7.7582338494929.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTensorplex Staked TAO ຖຶງ USD ເປັນ $ +352.1583810540.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tensorplex Staked TAO ຖຶງ USD ເປັນ $ +177.1364453940.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tensorplex Staked TAO ຖຶງ USD ເປັນ $ +12.14344419233983.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -7.7582338494929-1.75%
30 ມື້$ +352.1583810540+81.20%
60 ວັນ$ +177.1364453940+40.84%
90 ວັນ$ +12.14344419233983+2.88%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Tensorplex Staked TAO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 432.44
$ 432.44$ 432.44

$ 442.59
$ 442.59$ 442.59

$ 822.97
$ 822.97$ 822.97

-0.93%

-1.75%

+5.33%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 11.89M
$ 11.89M$ 11.89M

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27.41K
27.41K 27.41K

ແມ່ນຫຍັງ Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Tensorplex Staked TAO (STTAO) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Tensorplex Staked TAO(STTAO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STTAO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STTAO ເຖິງ VND
11,413,078.65
1 STTAO ເຖິງ AUD
A$672.2505
1 STTAO ເຖິງ GBP
325.2825
1 STTAO ເຖິງ EUR
381.6648
1 STTAO ເຖິງ USD
$433.71
1 STTAO ເຖິງ MYR
RM1,851.9417
1 STTAO ເຖິງ TRY
16,728.1947
1 STTAO ເຖິງ JPY
¥62,844.579
1 STTAO ເຖິງ RUB
35,863.4799
1 STTAO ເຖິງ INR
36,704.8773
1 STTAO ເຖິງ IDR
Rp7,109,998.8624
1 STTAO ເຖິງ KRW
607,436.8776
1 STTAO ເຖິງ PHP
24,140.2986
1 STTAO ເຖິງ EGP
￡E.22,015.1196
1 STTAO ເຖິງ BRL
R$2,450.4615
1 STTAO ເຖິງ CAD
C$598.5198
1 STTAO ເຖິງ BDT
52,869.249
1 STTAO ເຖິງ NGN
695,046.2976
1 STTAO ເຖິງ UAH
18,042.336
1 STTAO ເຖິງ VES
Bs37,299.06
1 STTAO ເຖິງ PKR
Rs122,271.5232
1 STTAO ເຖິງ KZT
223,213.1886
1 STTAO ເຖິງ THB
฿14,355.801
1 STTAO ເຖິງ TWD
NT$13,319.2341
1 STTAO ເຖິງ AED
د.إ1,591.7157
1 STTAO ເຖິງ CHF
Fr355.6422
1 STTAO ເຖິງ HKD
HK$3,361.2525
1 STTAO ເຖິງ MAD
.د.م4,016.1546
1 STTAO ເຖິງ MXN
$8,492.0418