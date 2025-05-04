ໂລໂກ້ TAOSHI

TAOSHI ລາຄາ (TAOSHI)

USD

TAOSHI (TAOSHI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01810933
$0.01810933$0.01810933
-2.30%(1D)

ລາຄາຂອງ TAOSHI (TAOSHI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ TAOSHI (TAOSHI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01810765USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 377.61KUSD. TAOSHI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTAOSHIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TAOSHI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 20.85M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTAOSHI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TAOSHI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TAOSHI (TAOSHI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TAOSHI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00037108549594731.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTAOSHI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0182585863.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TAOSHI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0078662854.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TAOSHI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.004228530379759003.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00037108549594731-2.00%
30 ມື້$ +0.0182585863+100.83%
60 ວັນ$ +0.0078662854+43.44%
90 ວັນ$ -0.004228530379759003-18.93%

TAOSHI (TAOSHI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TAOSHI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01792209
$ 0.01792209$ 0.01792209

$ 0.01913312
$ 0.01913312$ 0.01913312

$ 0.233055
$ 0.233055$ 0.233055

+0.34%

-2.00%

+35.99%

TAOSHI (TAOSHI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 377.61K
$ 377.61K$ 377.61K

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20.85M
20.85M 20.85M

ແມ່ນຫຍັງ TAOSHI (TAOSHI)

The unification of Satoshi Nakamotos and Bittensor‘s dream of decentralization on Solana.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

TAOSHI (TAOSHI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TAOSHI(TAOSHI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TAOSHI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TAOSHI ເຖິງ VND
476.50280975
1 TAOSHI ເຖິງ AUD
A$0.0280668575
1 TAOSHI ເຖິງ GBP
0.0135807375
1 TAOSHI ເຖິງ EUR
0.015934732
1 TAOSHI ເຖິງ USD
$0.01810765
1 TAOSHI ເຖິງ MYR
RM0.0773196655
1 TAOSHI ເຖິງ TRY
0.6984120605
1 TAOSHI ເຖິງ JPY
¥2.623798485
1 TAOSHI ເຖິງ RUB
1.4973215785
1 TAOSHI ເຖິງ INR
1.5324504195
1 TAOSHI ເຖິງ IDR
Rp296.846673816
1 TAOSHI ເຖິງ KRW
25.360850284
1 TAOSHI ເຖິງ PHP
1.007871799
1 TAOSHI ເຖິງ EGP
￡E.0.919144314
1 TAOSHI ເຖິງ BRL
R$0.1023082225
1 TAOSHI ເຖິງ CAD
C$0.024988557
1 TAOSHI ເຖິງ BDT
2.207322535
1 TAOSHI ເຖິງ NGN
29.018595584
1 TAOSHI ເຖິງ UAH
0.75327824
1 TAOSHI ເຖິງ VES
Bs1.5572579
1 TAOSHI ເຖິງ PKR
Rs5.104908688
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9.319283149
1 TAOSHI ເຖິງ THB
฿0.599363215
1 TAOSHI ເຖິງ TWD
NT$0.5560859315
1 TAOSHI ເຖິງ AED
د.إ0.0664550755
1 TAOSHI ເຖິງ CHF
Fr0.014848273
1 TAOSHI ເຖິງ HKD
HK$0.1403342875
1 TAOSHI ເຖິງ MAD
.د.م0.167676839
1 TAOSHI ເຖິງ MXN
$0.354547787