ລາຄາສົດSuperReturn sSuperUSDຂອງມື້ນີ້1.038 USD.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SSUPERUSD

SSUPERUSD ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ SSUPERUSD

SSUPERUSD ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

SSUPERUSD Tokenomics

SSUPERUSD ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ SuperReturn sSuperUSD

SuperReturn sSuperUSD ລາຄາ (SSUPERUSD)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 SSUPERUSD ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1.038
$1.038$1.038
-0.40%1D
mexc
USD
SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:49:41 (UTC+8)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
ສູງກວ່າ 24H

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.938938
$ 0.938938$ 0.938938

0.00%

-0.41%

-0.53%

-0.53%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $1.038. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SSUPERUSDມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1.031 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1.047, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SSUPERUSDລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.11, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.938938.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SSUPERUSDມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.41%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.53%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

--
----

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

3.26M
3.26M 3.26M

3,264,003.117466
3,264,003.117466 3,264,003.117466

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSuperReturn sSuperUSDການຊື້ຂາຍ$ 3.39M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSSUPERUSDແມ່ນ3.26Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ3264003.117466. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 3.39M.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SuperReturn sSuperUSD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.004284456242678.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSuperReturn sSuperUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006988854.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SuperReturn sSuperUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0080773008.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SuperReturn sSuperUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0153946420277164.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.004284456242678-0.41%
30 ມື້$ -0.0006988854-0.06%
60 ວັນ$ +0.0080773008+0.78%
90 ວັນ$ +0.0153946420277164+1.51%

ແມ່ນຫຍັງ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

SuperReturn sSuperUSD ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSuperReturn sSuperUSD.

ກວດເບິ່ງການSuperReturn sSuperUSDຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

SSUPERUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SSUPERUSD ດຽວນີ້!

ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:49:41 (UTC+8)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

