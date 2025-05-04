ໂລໂກ້ Spacemesh

Spacemesh ລາຄາ ($SMH)

USD

Spacemesh ($SMH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02251794
$0.02251794$0.02251794
-3.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Spacemesh ($SMH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Spacemesh ($SMH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02251794USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.62MUSD. $SMH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSpacemeshຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Spacemesh ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.39%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 71.85M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງ$SMH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.$SMH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Spacemesh ($SMH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Spacemesh ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00079162519655216.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSpacemesh ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0084971581.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Spacemesh ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0149452626.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Spacemesh ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.13529130324875487.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00079162519655216-3.39%
30 ມື້$ -0.0084971581-37.73%
60 ວັນ$ -0.0149452626-66.37%
90 ວັນ$ -0.13529130324875487-85.73%

Spacemesh ($SMH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Spacemesh: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02237846
$ 0.02237846$ 0.02237846

$ 0.02331067
$ 0.02331067$ 0.02331067

$ 6.75
$ 6.75$ 6.75

+0.08%

-3.39%

-24.96%

Spacemesh ($SMH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
----

71.85M
71.85M 71.85M

ແມ່ນຫຍັງ Spacemesh ($SMH)

pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Spacemesh($SMH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

$SMH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 $SMH ເຖິງ VND
592.5595911
1 $SMH ເຖິງ AUD
A$0.034902807
1 $SMH ເຖິງ GBP
0.016888455
1 $SMH ເຖິງ EUR
0.0198157872
1 $SMH ເຖິງ USD
$0.02251794
1 $SMH ເຖິງ MYR
RM0.0961516038
1 $SMH ເຖິງ TRY
0.8685169458
1 $SMH ເຖິງ JPY
¥3.262849506
1 $SMH ເຖິງ RUB
1.8620084586
1 $SMH ເຖິງ INR
1.9056932622
1 $SMH ເຖິງ IDR
Rp369.1464983136
1 $SMH ເຖິງ KRW
31.5377260464
1 $SMH ເຖິງ PHP
1.2533485404
1 $SMH ເຖິງ EGP
￡E.1.1430106344
1 $SMH ເຖິງ BRL
R$0.127226361
1 $SMH ເຖິງ CAD
C$0.0310747572
1 $SMH ເຖິງ BDT
2.744936886
1 $SMH ເຖິງ NGN
36.0863499264
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0.936746304
1 $SMH ເຖິງ VES
Bs1.93654284
1 $SMH ເຖິງ PKR
Rs6.3482576448
1 $SMH ເຖິງ KZT
11.5890830004
1 $SMH ເຖິງ THB
฿0.745343814
1 $SMH ເຖິງ TWD
NT$0.6915259374
1 $SMH ເຖິງ AED
د.إ0.0826408398
1 $SMH ເຖິງ CHF
Fr0.0184647108
1 $SMH ເຖິງ HKD
HK$0.174514035
1 $SMH ເຖິງ MAD
.د.م0.2085161244
1 $SMH ເຖິງ MXN
$0.4409012652