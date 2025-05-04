Solv Protocol SolvBTC Jupiter ລາຄາ (SOLVBTC.JUP)
ລາຄາສົດຂອງ Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 91,258USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 77.91MUSD. SOLVBTC.JUP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSolv Protocol SolvBTC Jupiterຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Solv Protocol SolvBTC Jupiter ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.54%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 853.77 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLVBTC.JUP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLVBTC.JUP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Solv Protocol SolvBTC Jupiter ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +1,382.4.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSolv Protocol SolvBTC Jupiter ຖຶງ USD ເປັນ $ +5,192.3520550000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solv Protocol SolvBTC Jupiter ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solv Protocol SolvBTC Jupiter ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +1,382.4
|+1.54%
|30 ມື້
|$ +5,192.3520550000
|+5.69%
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Solv Protocol SolvBTC Jupiter: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.25%
+1.54%
-3.32%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ VND
₫2,401,454,270
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ AUD
A$141,449.9
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ GBP
￡68,443.5
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ EUR
€80,307.04
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ USD
$91,258
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ MYR
RM389,671.66
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ TRY
₺3,519,821.06
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ JPY
¥13,223,284.2
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ RUB
₽7,546,124.02
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ INR
₹7,723,164.54
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ IDR
Rp1,496,032,547.52
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ KRW
₩127,812,304.48
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ PHP
₱5,079,420.28
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ EGP
￡E.4,632,256.08
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ BRL
R$515,607.7
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ CAD
C$125,936.04
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ BDT
৳11,124,350.2
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₦146,246,420.48
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ UAH
₴3,796,332.8
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Bs7,848,188
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Rs25,727,455.36
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ KZT
₸46,966,842.28
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ THB
฿3,020,639.8
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ TWD
NT$2,802,533.18
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د.إ334,916.86
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ CHF
Fr74,831.56
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ HKD
HK$707,249.5
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ MAD
.د.م845,049.08
|1 SOLVBTC.JUP ເຖິງ MXN
$1,786,831.64