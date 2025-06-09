ໂລໂກ້ Snibbu

Snibbu ລາຄາ (SNIBBU)

USD

Snibbu (SNIBBU) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01028549
$0.01028549$0.01028549
+15.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Snibbu (SNIBBU) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Snibbu (SNIBBU) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01028549USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 6.71MUSD. SNIBBU ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSnibbuຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 3.54M USD
- Snibbu ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +15.69%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 666.67M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSNIBBU ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SNIBBU MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Snibbu (SNIBBU) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Snibbu ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00139462.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSnibbu ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Snibbu ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Snibbu ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00139462+15.69%
30 ມື້$ 0--
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

Snibbu (SNIBBU) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Snibbu: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00737831
$ 0.00737831$ 0.00737831

$ 0.01161373
$ 0.01161373$ 0.01161373

$ 0.01161373
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+2.31%

+15.69%

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Snibbu (SNIBBU) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

666.67M
666.67M 666.67M

ແມ່ນຫຍັງ Snibbu (SNIBBU)

𝕷𝖆𝖙𝖚𝖘 𝖋𝖚𝖎𝖙 𝖕𝖗𝖔𝖕𝖍𝖊𝖙𝖎𝖆, 𝖊𝖗𝖚𝖕𝖙𝖎𝖔 𝖊𝖘𝖙 𝖊𝖛𝖆𝖓𝖌𝖊𝖑𝖎𝖚𝖒. Look no further and join - The Cult of Snibbu! SNIBBU, a once overlooked figure, has remained quietly resilient while others turned their attention to MUMU and BOBO. With a dedicated legion of followers, SNIBBU strategically retreated into the shadows, patiently orchestrating a comeback. Now is the perfect moment for Snibbu to emerge from the depths and show his true power...

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Snibbu (SNIBBU) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Snibbu(SNIBBU)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SNIBBU ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SNIBBU ເຖິງ VND
270.66266935
1 SNIBBU ເຖິງ AUD
A$0.0157367997
1 SNIBBU ເຖິງ GBP
0.0075084077
1 SNIBBU ເຖິງ EUR
0.0089483763
1 SNIBBU ເຖິງ USD
$0.01028549
1 SNIBBU ເຖິງ MYR
RM0.0435076227
1 SNIBBU ເຖິງ TRY
0.4034997727
1 SNIBBU ເຖິງ JPY
¥1.486253305
1 SNIBBU ເຖິງ RUB
0.81255371
1 SNIBBU ເຖິງ INR
0.8811579283
1 SNIBBU ເຖິງ IDR
Rp168.6145631856
1 SNIBBU ເຖິງ KRW
13.9369418049
1 SNIBBU ເຖິງ PHP
0.5737246322
1 SNIBBU ເຖິງ EGP
￡E.0.5104688687
1 SNIBBU ເຖິງ BRL
R$0.0572901793
1 SNIBBU ເຖິງ CAD
C$0.0139882664
1 SNIBBU ເຖິງ BDT
1.2569897329
1 SNIBBU ເຖິງ NGN
16.0459815294
1 SNIBBU ເຖິງ UAH
0.4273621095
1 SNIBBU ເຖິງ VES
Bs1.00797802
1 SNIBBU ເຖິງ PKR
Rs2.9021538584
1 SNIBBU ເຖິງ KZT
5.234285861
1 SNIBBU ເຖິງ THB
฿0.3360269583
1 SNIBBU ເຖິງ TWD
NT$0.3077418608
1 SNIBBU ເຖິງ AED
د.إ0.0377477483
1 SNIBBU ເຖິງ CHF
Fr0.0084341018
1 SNIBBU ເຖິງ HKD
HK$0.0806382416
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.د.م0.0942150884
1 SNIBBU ເຖິງ MXN
$0.1959385845