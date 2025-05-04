Scrat ລາຄາ (SCRAT)
ລາຄາສົດຂອງ Scrat (SCRAT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00100805USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 100.79KUSD. SCRAT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດScratຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Scrat ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.70%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 99.99M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSCRAT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SCRAT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Scrat ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງScrat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002483894.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scrat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000151949.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scrat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004372113287089348.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.70%
|30 ມື້
|$ +0.0002483894
|+24.64%
|60 ວັນ
|$ +0.0000151949
|+1.51%
|90 ວັນ
|$ -0.0004372113287089348
|-30.25%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Scrat: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
+0.70%
-2.06%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SCRAT ເຖິງ VND
₫26.52683575
|1 SCRAT ເຖິງ AUD
A$0.0015624775
|1 SCRAT ເຖິງ GBP
￡0.0007560375
|1 SCRAT ເຖິງ EUR
€0.000887084
|1 SCRAT ເຖິງ USD
$0.00100805
|1 SCRAT ເຖິງ MYR
RM0.0043043735
|1 SCRAT ເຖິງ TRY
₺0.0388804885
|1 SCRAT ເຖິງ JPY
¥0.146066445
|1 SCRAT ເຖິງ RUB
₽0.0833556545
|1 SCRAT ເຖິງ INR
₹0.0853112715
|1 SCRAT ເຖິງ IDR
Rp16.525407192
|1 SCRAT ເຖິງ KRW
₩1.411834508
|1 SCRAT ເຖິງ PHP
₱0.056108063
|1 SCRAT ເຖິງ EGP
￡E.0.051168618
|1 SCRAT ເຖິງ BRL
R$0.0056954825
|1 SCRAT ເຖິງ CAD
C$0.001391109
|1 SCRAT ເຖິງ BDT
৳0.122881295
|1 SCRAT ເຖິງ NGN
₦1.615460608
|1 SCRAT ເຖິງ UAH
₴0.04193488
|1 SCRAT ເຖິງ VES
Bs0.0887084
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Rs0.284189456
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₸0.518803013
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฿0.033366455
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NT$0.0309572155
|1 SCRAT ເຖິງ AED
د.إ0.0036995435
|1 SCRAT ເຖິງ CHF
Fr0.000826601
|1 SCRAT ເຖິງ HKD
HK$0.0078123875
|1 SCRAT ເຖິງ MAD
.د.م0.009334543
|1 SCRAT ເຖິງ MXN
$0.019737619