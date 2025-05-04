ໂລໂກ້ Scrat

Scrat ລາຄາ (SCRAT)

USD

Scrat (SCRAT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00100805
$0.00100805$0.00100805
+0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Scrat (SCRAT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Scrat (SCRAT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00100805USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 100.79KUSD. SCRAT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດScratຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Scrat ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.70%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 99.99M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSCRAT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SCRAT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Scrat (SCRAT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Scrat ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງScrat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002483894.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scrat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000151949.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scrat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004372113287089348.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.70%
30 ມື້$ +0.0002483894+24.64%
60 ວັນ$ +0.0000151949+1.51%
90 ວັນ$ -0.0004372113287089348-30.25%

Scrat (SCRAT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Scrat: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101568
$ 0.00101568$ 0.00101568

$ 0.771105
$ 0.771105$ 0.771105

--

+0.70%

-2.06%

Scrat (SCRAT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 100.79K
$ 100.79K$ 100.79K

--
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99.99M
99.99M 99.99M

ແມ່ນຫຍັງ Scrat (SCRAT)

$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Scrat (SCRAT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Scrat(SCRAT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SCRAT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SCRAT ເຖິງ VND
26.52683575
1 SCRAT ເຖິງ AUD
A$0.0015624775
1 SCRAT ເຖິງ GBP
0.0007560375
1 SCRAT ເຖິງ EUR
0.000887084
1 SCRAT ເຖິງ USD
$0.00100805
1 SCRAT ເຖິງ MYR
RM0.0043043735
1 SCRAT ເຖິງ TRY
0.0388804885
1 SCRAT ເຖິງ JPY
¥0.146066445
1 SCRAT ເຖິງ RUB
0.0833556545
1 SCRAT ເຖິງ INR
0.0853112715
1 SCRAT ເຖິງ IDR
Rp16.525407192
1 SCRAT ເຖິງ KRW
1.411834508
1 SCRAT ເຖິງ PHP
0.056108063
1 SCRAT ເຖິງ EGP
￡E.0.051168618
1 SCRAT ເຖິງ BRL
R$0.0056954825
1 SCRAT ເຖິງ CAD
C$0.001391109
1 SCRAT ເຖິງ BDT
0.122881295
1 SCRAT ເຖິງ NGN
1.615460608
1 SCRAT ເຖິງ UAH
0.04193488
1 SCRAT ເຖິງ VES
Bs0.0887084
1 SCRAT ເຖິງ PKR
Rs0.284189456
1 SCRAT ເຖິງ KZT
0.518803013
1 SCRAT ເຖິງ THB
฿0.033366455
1 SCRAT ເຖິງ TWD
NT$0.0309572155
1 SCRAT ເຖິງ AED
د.إ0.0036995435
1 SCRAT ເຖິງ CHF
Fr0.000826601
1 SCRAT ເຖິງ HKD
HK$0.0078123875
1 SCRAT ເຖິງ MAD
.د.م0.009334543
1 SCRAT ເຖິງ MXN
$0.019737619