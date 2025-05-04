Scallop ລາຄາ (SCLP)
ລາຄາສົດຂອງ Scallop (SCLP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02263336USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.26MUSD. SCLP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດScallopຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Scallop ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -5.73%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 55.66M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSCLP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SCLP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Scallop ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00137630058440607.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງScallop ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0056660262.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scallop ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0103910049.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scallop ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02347544066729385.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00137630058440607
|-5.73%
|30 ມື້
|$ -0.0056660262
|-25.03%
|60 ວັນ
|$ -0.0103910049
|-45.91%
|90 ວັນ
|$ -0.02347544066729385
|-50.91%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Scallop: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.25%
-5.73%
+5.72%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SCLP ເຖິງ VND
₫595.5968684
|1 SCLP ເຖິງ AUD
A$0.035081708
|1 SCLP ເຖິງ GBP
￡0.01697502
|1 SCLP ເຖິງ EUR
€0.0199173568
|1 SCLP ເຖິງ USD
$0.02263336
|1 SCLP ເຖິງ MYR
RM0.0966444472
|1 SCLP ເຖິງ TRY
₺0.8729686952
|1 SCLP ເຖິງ JPY
¥3.279573864
|1 SCLP ເຖິງ RUB
₽1.8715525384
|1 SCLP ເຖິງ INR
₹1.9154612568
|1 SCLP ເຖິງ IDR
Rp371.0386291584
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₩31.6993786816
|1 SCLP ເຖິງ PHP
₱1.2597728176
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￡E.1.1488693536
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R$0.127878484
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C$0.0312340368
|1 SCLP ເຖິງ BDT
৳2.759006584
|1 SCLP ເຖິງ NGN
₦36.2713174016
|1 SCLP ເຖິງ UAH
₴0.941547776
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د.إ0.0830644312
|1 SCLP ເຖິງ CHF
Fr0.0185593552
|1 SCLP ເຖິງ HKD
HK$0.17540854
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.د.م0.2095849136
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$0.4431611888