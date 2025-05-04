ໂລໂກ້ Riser

Riser ລາຄາ (RIS)

USD

Riser (RIS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02420362
$0.02420362$0.02420362
+0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Riser (RIS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Riser (RIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02420362USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. RIS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRiserຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 40.54K USD
- Riser ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.40%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRIS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RIS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Riser (RIS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Riser ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRiser ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0078721039.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Riser ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0074207233.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Riser ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04664054442314606.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.40%
30 ມື້$ -0.0078721039-32.52%
60 ວັນ$ -0.0074207233-30.65%
90 ວັນ$ -0.04664054442314606-65.83%

Riser (RIS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Riser: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02380556
$ 0.02380556$ 0.02380556

$ 0.02460557
$ 0.02460557$ 0.02460557

$ 0.335187
$ 0.335187$ 0.335187

-0.00%

+0.40%

-1.65%

Riser (RIS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.54K
$ 40.54K$ 40.54K

0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Riser (RIS)

A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: - Purchase of Metarise city land plots - Rental of Metarise city land plots - Usage inside Metarise space - Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace - Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: - Purchasing/selling goods/items - Purchasing/selling services - Fundraising - Charitable activities

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

RIS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 RIS ເຖິງ VND
636.9182603
1 RIS ເຖິງ AUD
A$0.037515611
1 RIS ເຖິງ GBP
0.018152715
1 RIS ເຖິງ EUR
0.0212991856
1 RIS ເຖິງ USD
$0.02420362
1 RIS ເຖິງ MYR
RM0.1033494574
1 RIS ເຖິງ TRY
0.9335336234
1 RIS ເຖິງ JPY
¥3.507104538
1 RIS ເຖິງ RUB
2.0013973378
1 RIS ເຖິງ INR
2.0483523606
1 RIS ເຖິງ IDR
Rp396.7805922528
1 RIS ເຖິງ KRW
33.8986220272
1 RIS ເຖິງ PHP
1.3471734892
1 RIS ເຖິງ EGP
￡E.1.228333715
1 RIS ເຖິງ BRL
R$0.136750453
1 RIS ເຖິງ CAD
C$0.0334009956
1 RIS ເຖິງ BDT
2.950421278
1 RIS ເຖິງ NGN
38.7877532672
1 RIS ເຖິງ UAH
1.006870592
1 RIS ເຖິງ VES
Bs2.12991856
1 RIS ເຖິງ PKR
Rs6.8234845504
1 RIS ເຖິງ KZT
12.4566350692
1 RIS ເຖິງ THB
฿0.801139822
1 RIS ເຖິງ TWD
NT$0.7432931702
1 RIS ເຖິງ AED
د.إ0.0888272854
1 RIS ເຖິງ CHF
Fr0.0198469684
1 RIS ເຖິງ HKD
HK$0.187578055
1 RIS ເຖິງ MAD
.د.م0.2241255212
1 RIS ເຖິງ MXN
$0.4739068796