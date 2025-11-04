ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດQace Dynamicsຂອງມື້ນີ້0.01357399 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດQACEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວQACEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ QACE

QACE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ QACE

QACE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

QACE Tokenomics

QACE ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Qace Dynamics

Qace Dynamics ລາຄາ (QACE)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 QACE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01357399
$0.01357399
-12.30%1D
Qace Dynamics (QACE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:52:33 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01357736
$ 0.01357736
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01548791
$ 0.01548791
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01357736
$ 0.01357736

$ 0.01548791
$ 0.01548791

$ 0.056435
$ 0.056435

$ 0.01357736
$ 0.01357736

-1.22%

-12.34%

-36.53%

-36.53%

Qace Dynamics (QACE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.01357399. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, QACEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01357736 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01548791, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. QACEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.056435, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.01357736.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, QACEມີການປ່ຽນແປງ-1.22%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -12.34%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -36.53%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Qace Dynamics (QACE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 13.59M
$ 13.59M

--
--

$ 13.59M
$ 13.59M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານQace Dynamicsການຊື້ຂາຍ$ 13.59M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງQACEແມ່ນ1.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 13.59M.

Qace Dynamics (QACE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Qace Dynamics ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00191119764942821.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງQace Dynamics ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0094711117.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Qace Dynamics ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Qace Dynamics ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00191119764942821-12.34%
30 ມື້$ -0.0094711117-69.77%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

Qace Dynamics (QACE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Qace Dynamics ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Qace Dynamics (QACE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Qace Dynamics (QACE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບQace Dynamics.

ກວດເບິ່ງການQace Dynamicsຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

QACE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Qace Dynamics (QACE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງQace Dynamics (QACE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ QACE ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Qace Dynamics(QACE)

ມື້ນີ້ມີQace Dynamics (QACE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ QACEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01357399 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາQACEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​QACEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01357399. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງQace Dynamics?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງQACE​ແມ່ນ​$ 13.59M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງQACE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນQACEແມ່ນ 1.00B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງQACE?
QACE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.056435 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງQACE?
QACEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.01357736 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດQACE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການQACEແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້QACEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
QACE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງQACEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:52:33 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

$104,542.61

$3,489.58

$156.74

$1.0002

$1.1603

$104,542.61

$3,489.58

$156.74

$2.2398

$0.16201

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07563

$53.134

$0.01871

$0.3763

$129.86

