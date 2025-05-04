ໂລໂກ້ Purple

Purple ລາຄາ (PURPLE)

USD

Purple (PURPLE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00068759
$0.00068759$0.00068759
+3.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Purple (PURPLE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Purple (PURPLE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00068759USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 687.35KUSD. PURPLE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPurpleຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Purple ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +3.06%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.66M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPURPLE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PURPLE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Purple (PURPLE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Purple ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPurple ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019034983.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Purple ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0009470952.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Purple ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001239386708262065.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+3.06%
30 ມື້$ +0.0019034983+276.84%
60 ວັນ$ +0.0009470952+137.74%
90 ວັນ$ -0.001239386708262065-64.31%

Purple (PURPLE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Purple: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00066705
$ 0.00066705$ 0.00066705

$ 0.00074073
$ 0.00074073$ 0.00074073

$ 0.00307484
$ 0.00307484$ 0.00307484

+0.73%

+3.06%

-29.21%

Purple (PURPLE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 687.35K
$ 687.35K$ 687.35K

--
----

999.66M
999.66M 999.66M

ແມ່ນຫຍັງ Purple (PURPLE)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Purple (PURPLE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Purple(PURPLE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PURPLE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PURPLE ເຖິງ VND
18.09393085
1 PURPLE ເຖິງ AUD
A$0.0010657645
1 PURPLE ເຖິງ GBP
0.0005156925
1 PURPLE ເຖິງ EUR
0.0006050792
1 PURPLE ເຖິງ USD
$0.00068759
1 PURPLE ເຖິງ MYR
RM0.0029360093
1 PURPLE ເຖິງ TRY
0.0265203463
1 PURPLE ເຖິງ JPY
¥0.099631791
1 PURPLE ເຖິງ RUB
0.0568568171
1 PURPLE ເຖິງ INR
0.0581907417
1 PURPLE ເຖິງ IDR
Rp11.2719654096
1 PURPLE ເຖິງ KRW
0.9630110504
1 PURPLE ເຖິງ PHP
0.0382712594
1 PURPLE ເຖິງ EGP
￡E.0.0349020684
1 PURPLE ເຖິງ BRL
R$0.0038848835
1 PURPLE ເຖິງ CAD
C$0.0009488742
1 PURPLE ເຖິງ BDT
0.083817221
1 PURPLE ເຖິງ NGN
1.1019042304
1 PURPLE ເຖິງ UAH
0.028603744
1 PURPLE ເຖິງ VES
Bs0.05913274
1 PURPLE ເຖິງ PKR
Rs0.1938453728
1 PURPLE ເຖິງ KZT
0.3538750694
1 PURPLE ເຖິງ THB
฿0.022759229
1 PURPLE ເຖິງ TWD
NT$0.0211158889
1 PURPLE ເຖິງ AED
د.إ0.0025234553
1 PURPLE ເຖິງ CHF
Fr0.0005638238
1 PURPLE ເຖິງ HKD
HK$0.0053288225
1 PURPLE ເຖິງ MAD
.د.م0.0063670834
1 PURPLE ເຖິງ MXN
$0.0134630122