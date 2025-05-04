Persistence One ລາຄາ (XPRT)
ລາຄາສົດຂອງ Persistence One (XPRT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.067424USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 15.39MUSD. XPRT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPersistence Oneຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Persistence One ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +3.64%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 227.20M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXPRT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XPRT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Persistence One ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00237055.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPersistence One ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0149655119.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Persistence One ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0229866013.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Persistence One ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.06713400131044723.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00237055
|+3.64%
|30 ມື້
|$ -0.0149655119
|-22.19%
|60 ວັນ
|$ -0.0229866013
|-34.09%
|90 ວັນ
|$ -0.06713400131044723
|-49.89%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Persistence One: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.47%
+3.64%
-7.91%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 XPRT ເຖິງ VND
₫1,774.26256
|1 XPRT ເຖິງ AUD
A$0.1045072
|1 XPRT ເຖິງ GBP
￡0.050568
|1 XPRT ເຖິງ EUR
€0.05933312
|1 XPRT ເຖິງ USD
$0.067424
|1 XPRT ເຖິງ MYR
RM0.28790048
|1 XPRT ເຖິງ TRY
₺2.60054368
|1 XPRT ເຖິງ JPY
¥9.7697376
|1 XPRT ເຖິງ RUB
₽5.57529056
|1 XPRT ເຖິງ INR
₹5.70609312
|1 XPRT ເຖິງ IDR
Rp1,105.31129856
|1 XPRT ເຖິງ KRW
₩94.43135744
|1 XPRT ເຖິງ PHP
₱3.75281984
|1 XPRT ເຖິງ EGP
￡E.3.42244224
|1 XPRT ເຖິງ BRL
R$0.3809456
|1 XPRT ເຖິງ CAD
C$0.09304512
|1 XPRT ເຖິງ BDT
৳8.2189856
|1 XPRT ເຖິງ NGN
₦108.05100544
|1 XPRT ເຖິງ UAH
₴2.8048384
|1 XPRT ເຖິງ VES
Bs5.798464
|1 XPRT ເຖິງ PKR
Rs19.00817408
|1 XPRT ເຖິງ KZT
₸34.70043584
|1 XPRT ເຖິງ THB
฿2.2317344
|1 XPRT ເຖິງ TWD
NT$2.07059104
|1 XPRT ເຖິງ AED
د.إ0.24744608
|1 XPRT ເຖິງ CHF
Fr0.05528768
|1 XPRT ເຖິງ HKD
HK$0.522536
|1 XPRT ເຖິງ MAD
.د.م0.62434624
|1 XPRT ເຖິງ MXN
$1.32016192