ໂລໂກ້ Niftyx Protocol

Niftyx Protocol ລາຄາ (SHROOM)

USD

Niftyx Protocol (SHROOM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0039208
$0.0039208$0.0039208
-11.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Niftyx Protocol (SHROOM) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Niftyx Protocol (SHROOM) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0039208USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 201.47KUSD. SHROOM ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNiftyx Protocolຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Niftyx Protocol ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -11.55%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 51.39M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSHROOM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SHROOM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Niftyx Protocol (SHROOM) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Niftyx Protocol ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000512250171225602.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNiftyx Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0016943121.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Niftyx Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0018179098.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Niftyx Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.007300918730165907.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000512250171225602-11.55%
30 ມື້$ -0.0016943121-43.21%
60 ວັນ$ -0.0018179098-46.36%
90 ວັນ$ -0.007300918730165907-65.06%

Niftyx Protocol (SHROOM) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Niftyx Protocol: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00388348
$ 0.00388348$ 0.00388348

$ 0.00445966
$ 0.00445966$ 0.00445966

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

+0.38%

-11.55%

-13.38%

Niftyx Protocol (SHROOM) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 201.47K
$ 201.47K$ 201.47K

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51.39M
51.39M 51.39M

ແມ່ນຫຍັງ Niftyx Protocol (SHROOM)

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Niftyx Protocol (SHROOM) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Niftyx Protocol(SHROOM)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SHROOM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SHROOM ເຖິງ VND
103.175852
1 SHROOM ເຖິງ AUD
A$0.00607724
1 SHROOM ເຖິງ GBP
0.0029406
1 SHROOM ເຖິງ EUR
0.003450304
1 SHROOM ເຖິງ USD
$0.0039208
1 SHROOM ເຖິງ MYR
RM0.016741816
1 SHROOM ເຖິງ TRY
0.151225256
1 SHROOM ເຖິງ JPY
¥0.56812392
1 SHROOM ເຖິງ RUB
0.324406992
1 SHROOM ເຖິງ INR
0.331817304
1 SHROOM ເຖິງ IDR
Rp64.275399552
1 SHROOM ເຖິງ KRW
5.491315648
1 SHROOM ເຖິງ PHP
0.218231728
1 SHROOM ເຖິງ EGP
￡E.0.199019808
1 SHROOM ເຖິງ BRL
R$0.02215252
1 SHROOM ເຖິງ CAD
C$0.005410704
1 SHROOM ເຖິງ BDT
0.47794552
1 SHROOM ເຖິງ NGN
6.283317248
1 SHROOM ເຖິງ UAH
0.16310528
1 SHROOM ເຖິງ VES
Bs0.3371888
1 SHROOM ເຖິງ PKR
Rs1.105351936
1 SHROOM ເຖິງ KZT
2.017878928
1 SHROOM ເຖິງ THB
฿0.12977848
1 SHROOM ເຖິງ TWD
NT$0.120407768
1 SHROOM ເຖິງ AED
د.إ0.014389336
1 SHROOM ເຖິງ CHF
Fr0.003215056
1 SHROOM ເຖິງ HKD
HK$0.0303862
1 SHROOM ເຖິງ MAD
.د.م0.036306608
1 SHROOM ເຖິງ MXN
$0.076769264