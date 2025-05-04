Moontax ລາຄາ (CPAI)
ລາຄາສົດຂອງ Moontax (CPAI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00398028USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 397.54KUSD. CPAI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMoontaxຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Moontax ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.57%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 100.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCPAI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CPAI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Moontax ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000190758361905332.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMoontax ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0015813736.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Moontax ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0027226985.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Moontax ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04242218967744533.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000190758361905332
|-4.57%
|30 ມື້
|$ +0.0015813736
|+39.73%
|60 ວັນ
|$ -0.0027226985
|-68.40%
|90 ວັນ
|$ -0.04242218967744533
|-91.42%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Moontax: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.21%
-4.57%
-15.17%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CPAI ເຖິງ VND
₫104.7410682
|1 CPAI ເຖິງ AUD
A$0.006169434
|1 CPAI ເຖິງ GBP
￡0.00298521
|1 CPAI ເຖິງ EUR
€0.0035026464
|1 CPAI ເຖິງ USD
$0.00398028
|1 CPAI ເຖິງ MYR
RM0.0169957956
|1 CPAI ເຖິງ TRY
₺0.1535193996
|1 CPAI ເຖິງ JPY
¥0.576742572
|1 CPAI ເຖິງ RUB
₽0.3291293532
|1 CPAI ເຖິງ INR
₹0.3368510964
|1 CPAI ເຖິງ IDR
Rp65.2504813632
|1 CPAI ເຖິງ KRW
₩5.5746209568
|1 CPAI ເຖິງ PHP
₱0.2215423848
|1 CPAI ເຖິງ EGP
￡E.0.2020390128
|1 CPAI ເຖິງ BRL
R$0.022488582
|1 CPAI ເຖິງ CAD
C$0.0054927864
|1 CPAI ເຖິງ BDT
৳0.485196132
|1 CPAI ເຖິງ NGN
₦6.3786375168
|1 CPAI ເຖິງ UAH
₴0.165579648
|1 CPAI ເຖິງ VES
Bs0.34230408
|1 CPAI ເຖິງ PKR
Rs1.1221205376
|1 CPAI ເຖິງ KZT
₸2.0484909048
|1 CPAI ເຖິງ THB
฿0.131747268
|1 CPAI ເຖິງ TWD
NT$0.1222343988
|1 CPAI ເຖິງ AED
د.إ0.0146076276
|1 CPAI ເຖິງ CHF
Fr0.0032638296
|1 CPAI ເຖິງ HKD
HK$0.03084717
|1 CPAI ເຖິງ MAD
.د.م0.0368573928
|1 CPAI ເຖິງ MXN
$0.0779338824