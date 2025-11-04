ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດMemeternຂອງມື້ນີ້0.0210292 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMXTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMXTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MXT

MXT ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MXT

MXT ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MXT Tokenomics

MXT ການຄາດຄະເນລາຄາ

Memetern ລາຄາ (MXT)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 MXT ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.02102884
$0.02102884$0.02102884
-0.30%1D
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Memetern (MXT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:45:42 (UTC+8)

Memetern (MXT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.02082449
$ 0.02082449$ 0.02082449
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.02197916
$ 0.02197916$ 0.02197916
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.02082449
$ 0.02082449$ 0.02082449

$ 0.02197916
$ 0.02197916$ 0.02197916

$ 0.02951287
$ 0.02951287$ 0.02951287

$ 0.00430847
$ 0.00430847$ 0.00430847

-2.18%

-0.29%

+8.49%

+8.49%

Memetern (MXT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.0210292. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MXTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02082449 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02197916, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MXTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02951287, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00430847.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MXTມີການປ່ຽນແປງ-2.18%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.29%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +8.49%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Memetern (MXT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 21.03M
$ 21.03M$ 21.03M

--
----

$ 21.03M
$ 21.03M$ 21.03M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMemeternການຊື້ຂາຍ$ 21.03M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMXTແມ່ນ1.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 21.03M.

Memetern (MXT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Memetern ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMemetern ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0012548691.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Memetern ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0102367769.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Memetern ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.29%
30 ມື້$ +0.0012548691+5.97%
60 ວັນ$ +0.0102367769+48.68%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Memetern (MXT)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Memetern (MXT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Memetern ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Memetern (MXT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Memetern (MXT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMemetern.

ກວດເບິ່ງການMemeternຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MXT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Memetern (MXT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMemetern (MXT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MXT ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Memetern(MXT)

ມື້ນີ້ມີMemetern (MXT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MXTແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0210292 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMXTປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MXTປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0210292. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMemetern?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMXT​ແມ່ນ​$ 21.03M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMXT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMXTແມ່ນ 1.00B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMXT?
MXT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.02951287 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMXT?
MXTຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00430847 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMXT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMXTແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້MXTຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MXT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMXTການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:45:42 (UTC+8)

Memetern (MXT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

