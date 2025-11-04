Maya World ລາຄາ (MAYA)
-0.30%
-18.20%
-24.67%
-24.67%
Maya World (MAYA) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00025878. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MAYAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00025448 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00031641, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MAYAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00055142, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00010795.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MAYAມີການປ່ຽນແປງ-0.30%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -18.20%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -24.67%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMaya Worldການຊື້ຂາຍ$ 243.26K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMAYAແມ່ນ939.99Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 258.78K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Maya World ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMaya World ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001246264.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Maya World ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000364714.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Maya World ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00012061556902536896.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-18.20%
|30 ມື້
|$ +0.0001246264
|+48.16%
|60 ວັນ
|$ +0.0000364714
|+14.09%
|90 ວັນ
|$ +0.00012061556902536896
|+87.30%
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
