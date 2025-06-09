ໂລໂກ້ KOBAN

KOBAN ລາຄາ (KOBAN)

USD

KOBAN (KOBAN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01986782
$0.01986782$0.01986782
-0.60%(1D)

ລາຄາຂອງ KOBAN (KOBAN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ KOBAN (KOBAN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01986782USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 9.85MUSD. KOBAN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKOBANຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- KOBAN ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.69%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 495.98M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKOBAN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KOBAN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

KOBAN (KOBAN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ KOBAN ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00013815764146886.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKOBAN ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KOBAN ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KOBAN ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00013815764146886-0.69%
30 ມື້$ 0--
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

KOBAN (KOBAN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ KOBAN: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01962773
$ 0.01962773$ 0.01962773

$ 0.02001281
$ 0.02001281$ 0.02001281

$ 0.02602948
$ 0.02602948$ 0.02602948

+0.80%

-0.69%

-0.43%

KOBAN (KOBAN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

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495.98M
495.98M 495.98M

ແມ່ນຫຍັງ KOBAN (KOBAN)

What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

KOBAN (KOBAN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ KOBAN(KOBAN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

KOBAN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 KOBAN ເຖິງ VND
522.8216833
1 KOBAN ເຖິງ AUD
A$0.0303977646
1 KOBAN ເຖິງ GBP
0.0145035086
1 KOBAN ເຖິງ EUR
0.0172850034
1 KOBAN ເຖິງ USD
$0.01986782
1 KOBAN ເຖິງ MYR
RM0.0840408786
1 KOBAN ເຖິງ TRY
0.7792159004
1 KOBAN ເຖິງ JPY
¥2.8742775194
1 KOBAN ເຖິງ RUB
1.5693591018
1 KOBAN ເຖິງ INR
1.7022748176
1 KOBAN ເຖິງ IDR
Rp325.7019151008
1 KOBAN ເຖິງ KRW
26.957651567
1 KOBAN ເຖິງ PHP
1.1088230342
1 KOBAN ເຖິງ EGP
￡E.0.9862385848
1 KOBAN ເຖິງ BRL
R$0.1108624356
1 KOBAN ເຖິງ CAD
C$0.0272189134
1 KOBAN ເຖິງ BDT
2.4280462822
1 KOBAN ເຖິງ NGN
30.9949912692
1 KOBAN ເຖິງ UAH
0.825507921
1 KOBAN ເຖິງ VES
Bs1.94704636
1 KOBAN ເຖິງ PKR
Rs5.6059040912
1 KOBAN ເຖິງ KZT
10.110733598
1 KOBAN ເຖິງ THB
฿0.6500750704
1 KOBAN ເຖິງ TWD
NT$0.5948425308
1 KOBAN ເຖິງ AED
د.إ0.0729148994
1 KOBAN ເຖິງ CHF
Fr0.0162916124
1 KOBAN ເຖິງ HKD
HK$0.1557637088
1 KOBAN ເຖິງ MAD
.د.م0.1819892312
1 KOBAN ເຖິງ MXN
$0.3788793274