Karum (KARUM) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.076239. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KARUMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.075968 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.109385, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KARUMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.475405, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.02672377.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KARUMມີການປ່ຽນແປງ-11.44%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -30.30%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -49.39%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKarumການຊື້ຂາຍ$ 1.12M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKARUMແມ່ນ14.70Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ21000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.60M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Karum ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.03314591716189484.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKarum ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0126060957.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Karum ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0353761539.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Karum ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.03314591716189484
|-30.30%
|30 ມື້
|$ +0.0126060957
|+16.53%
|60 ວັນ
|$ -0.0353761539
|-46.40%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.
Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.
These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.
Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.
We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.
