HotKeySwap (HOTKEY) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00252649. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HOTKEYມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0025131 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00271749, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HOTKEYລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.581112, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00173695.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HOTKEYມີການປ່ຽນແປງ+0.18%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.12%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -12.55%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານHotKeySwapການຊື້ຂາຍ$ 240.02K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHOTKEYແມ່ນ95.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ95000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 240.02K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ HotKeySwap ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000164776911716934.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHotKeySwap ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001542657.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ HotKeySwap ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001772100.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ HotKeySwap ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000164776911716934
|-6.12%
|30 ມື້
|$ -0.0001542657
|-6.10%
|60 ວັນ
|$ -0.0001772100
|-7.01%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.
One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.
Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.
