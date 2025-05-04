Hermes Protocol ລາຄາ (HERMES)
ລາຄາສົດຂອງ Hermes Protocol (HERMES) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00268383USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 583.78KUSD. HERMES ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHermes Protocolຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hermes Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -6.05%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 217.17M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHERMES ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HERMES MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hermes Protocol ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000173017461763445.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHermes Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0031842950.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hermes Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0047753301.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hermes Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000002775785284455.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000173017461763445
|-6.05%
|30 ມື້
|$ +0.0031842950
|+118.65%
|60 ວັນ
|$ +0.0047753301
|+177.93%
|90 ວັນ
|$ +0.000002775785284455
|+0.10%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hermes Protocol: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.26%
-6.05%
+25.13%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: - Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity. - Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management. - Uniswap V3 Liquidity Incentives. - Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626 - Improved UX and UI - Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 HERMES ເຖິງ VND
₫70.62498645
|1 HERMES ເຖິງ AUD
A$0.0041599365
|1 HERMES ເຖິງ GBP
￡0.0020128725
|1 HERMES ເຖິງ EUR
€0.0023617704
|1 HERMES ເຖິງ USD
$0.00268383
|1 HERMES ເຖິງ MYR
RM0.0114599541
|1 HERMES ເຖິງ TRY
₺0.1035153231
|1 HERMES ເຖິງ JPY
¥0.388886967
|1 HERMES ເຖິງ RUB
₽0.2219259027
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₹0.2271325329
|1 HERMES ເຖິງ IDR
Rp43.9972060752
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₩3.7588649448
|1 HERMES ເຖິງ PHP
₱0.1493819778
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￡E.0.1362312108
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R$0.0151636395
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C$0.0037036854
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৳0.327158877
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₦4.3009986048
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د.إ0.0098496561
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Fr0.0022007406
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HK$0.0207996825
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$0.0525493914