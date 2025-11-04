ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດHEDGEຂອງມື້ນີ້0 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHEDGEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHEDGEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດHEDGEຂອງມື້ນີ້0 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHEDGEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHEDGEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HEDGE

HEDGE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ HEDGE

HEDGE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

HEDGE Tokenomics

HEDGE ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ HEDGE

HEDGE ລາຄາ (HEDGE)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 HEDGE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00033365
$0.00033365$0.00033365
-10.80%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
HEDGE (HEDGE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:16:51 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
$ 0$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
$ 0$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.72%

-10.84%

-35.04%

-35.04%

HEDGE (HEDGE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HEDGEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HEDGEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HEDGEມີການປ່ຽນແປງ+2.72%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -10.84%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -35.04%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

HEDGE (HEDGE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 333.64K
$ 333.64K$ 333.64K

--
----

$ 333.64K
$ 333.64K$ 333.64K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,245.8355052
999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານHEDGEການຊື້ຂາຍ$ 333.64K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHEDGEແມ່ນ999.98Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999984245.8355052. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 333.64K.

HEDGE (HEDGE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ HEDGE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHEDGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ HEDGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ HEDGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-10.84%
30 ມື້$ 0+40.97%
60 ວັນ$ 0+160.42%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

HEDGE (HEDGE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

HEDGE ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

HEDGE (HEDGE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ HEDGE (HEDGE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບHEDGE.

ກວດເບິ່ງການHEDGEຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

HEDGE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

HEDGE (HEDGE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHEDGE (HEDGE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HEDGE ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ HEDGE(HEDGE)

ມື້ນີ້ມີHEDGE (HEDGE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ HEDGEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາHEDGEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​HEDGEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງHEDGE?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງHEDGE​ແມ່ນ​$ 333.64K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງHEDGE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນHEDGEແມ່ນ 999.98M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງHEDGE?
HEDGE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງHEDGE?
HEDGEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດHEDGE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການHEDGEແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້HEDGEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
HEDGE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງHEDGEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:16:51 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,913.55
$103,913.55$103,913.55

-1.73%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,484.53
$3,484.53$3,484.53

-2.90%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.57
$159.57$159.57

-4.30%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.04%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2097
$1.2097$1.2097

-20.52%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,913.55
$103,913.55$103,913.55

-1.73%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,484.53
$3,484.53$3,484.53

-2.90%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.57
$159.57$159.57

-4.30%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2582
$2.2582$2.2582

-2.95%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16444
$0.16444$0.16444

-1.50%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$52.081
$52.081$52.081

+144.55%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.06585
$0.06585$0.06585

+135.85%

ໂລໂກ້ NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0425
$0.0425$0.0425

+100.47%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3740
$0.3740$0.3740

+63.74%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001600
$0.0000000000001600$0.0000000000001600

+60.00%